– Foto: Sebastian Böhmer
SG Nordau bezwingt den TSV Kropp im Kreispokal-Viertelfinale
Die SG Nordau hat das Viertelfinale im Kreispokal Schleswig-Flensburg mit 3:0 gegen den TSV Kropp gewonnen und steht damit im Halbfinale des Wettbewerbs. Auf dem heimischen Platz setzte sich die Mannschaft von Trainer Marvin Gefke dank einer konzentrierten Leistung und effektiver Chancenverwertung durch.
Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch Jahn Hansen in Führung. Nur neun Minuten später erhöhte Niklas Carl auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel traf erneut Hansen und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute für die Vorentscheidung.