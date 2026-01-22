SG NKH: Verstärkungen für die Saison 2026/27

Mit Blick auf die kommende Saison kann die SG NKH drei Neuzugänge vermelden, die für Qualität, Erfahrung und klare Ambitionen stehen.

Laurin Erdmann, Kilian Frenz und Ben Fricke wechseln zur Saison 2026/27 vom Ligakonkurrenten TSV Wehden – allesamt feste Größen ihrer bisherigen Mannschaft und bereit für eine neue Herausforderung. Erfahrung, die sofort hilft. Alle drei Spieler sind 25 Jahre alt und bringen trotz ihres jungen Alters bereits reichlich Erfahrung mit.

Laurin Erdmann stand zuletzt als Kapitän auf dem Platz und überzeugte beim TSV Wehden durch Stabilität, Übersicht und Führungsstärke – Eigenschaften, mit denen er künftig Verantwortung übernehmen und das Spiel prägen soll. Ben Fricke, bisher Co-Kapitän beim TSV Wehden, ist auf dem Platz ein lautstarker Antreiber. Er kommuniziert viel, gibt klare Kommandos und dirigiert seine Mitspieler mit hoher Präsenz. Als Organisator bringt er Struktur, Energie und Verantwortungsbewusstsein ins Team.