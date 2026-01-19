– Foto: André Nückel

SG Niedernjesa III setzt auf Kontinuität und Titelkurs Trainer Sebastian Gronau zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf in der 4. Kreisklasse Göttingen-Osterode Staffel B hochzufrieden – die Marschroute für die Rückrunde ist klar

Die SG Niedernjesa III blickt auf eine bislang makellose Saison in der 4. Kreisklasse Göttingen-Osterode Staffel B 25/26 zurück. Trainer Sebastian Gronau findet für das bisherige Abschneiden seines Teams nur ein Wort: „Perfekt!“ Besonders die erzielten Ergebnisse entsprechen exakt den Erwartungen des Übungsleiters. Auf die Frage, was besser gelaufen sei als ursprünglich erhofft, antwortet Gronau knapp: „Punktausbeute“.

In der Winterpause setzt die Mannschaft auf ein bewährtes Konzept. „Hallentraining von November bis Februar, diverse Teamevents“, beschreibt Gronau den Ablauf der Vorbereitung. Neben der sportlichen Arbeit legt das Team damit auch Wert auf den Zusammenhalt abseits des Platzes. Trainingsbeteiligung als einzige Schwachstelle Trotz der sportlichen Erfolge sieht der Trainer noch Verbesserungsbedarf. Probleme habe es vor allem in einem Bereich gegeben: „Trainingsbeteiligung“, so Gronau. An der regelmäßigen Präsenz der Spieler wolle man weiter arbeiten, um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden.

Für die zweite Saisonhälfte gibt es bei der SG Niedernjesa III keinerlei Zurückhaltung in der Zieldefinition. „Staffelsieg“, lautet Gronaus unmissverständliche Ansage zur Marschrichtung seines Teams. Personelle Veränderungen sind nicht geplant. „Keine“, antwortet der Trainer auf die Frage nach Zu- oder Abgängen im Kader oder im Trainerstab. Die Mannschaft soll in unveränderter Besetzung den eingeschlagenen Weg fortsetzen.