SG Niederbiel entführt drei Punkte von der Lemp

Ehringshausen-Niederlemp. In der höchsten Wetzlarer Fußballspielklasse hat die SG Niederbiel an ihren bärenstarken Auftakt angeknüpft und sich den zweiten Sieg im zweiten Match gesichert. 2:1 (1:0) gewinnt das Team des neuen Trainers Andreas Laubach bei der SpVgg. Lemp, die nach dem 2:2-Remis in Kölschhausen weiter auf den ersten „Dreier“ wartet.