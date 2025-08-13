 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
In bestechender Form: Nils Schäfer (l.) von Fußball-A-Ligist SG Niederbiel, dem beim 2:1-Sieg gegen die SpVgg. Lemp bereits Saisontor Nummer vier gelingt. (Archivfoto) © Isabel Althof
SG Niederbiel entführt drei Punkte von der Lemp

Teaser KLA WETZLAR: +++ Zweites Spiel, zweiter Sieg: Für Fußball-A-Ligist SG Niederbiel läuft es in der frühen Saisonphase wie geschmiert. Auf der Lemper „Alm“ helfen die Gastgeber zunächst kräftig mit +++

Ehringshausen-Niederlemp. In der höchsten Wetzlarer Fußballspielklasse hat die SG Niederbiel an ihren bärenstarken Auftakt angeknüpft und sich den zweiten Sieg im zweiten Match gesichert. 2:1 (1:0) gewinnt das Team des neuen Trainers Andreas Laubach bei der SpVgg. Lemp, die nach dem 2:2-Remis in Kölschhausen weiter auf den ersten „Dreier“ wartet.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

