SG Niederaula/Kerspenhausen gewinnt den 32. ReserveCup

Für die SG Niederaula/Kerspenhausen ist es der zweite Titelgewinn. Bereits 2005 hatte die Spielgemeinschaft, damals noch unter dem Namen SG Niederaula/Hattenbach, den ReserveCup gewonnen und im Finale die TSG Mackenzell mit 5:0 bezwungen. >> Zum Spielplan

Insgesamt wurden im Turnierverlauf 100 Spiele ausgetragen, in denen 464 Tore fielen. Das entspricht einem Schnitt von 4,6 Treffern pro Spiel und liegt damit nahezu exakt auf dem Allzeitdurchschnitt von 4,7 Toren. In der Turnierhistorie stehen nun 3.498 Spiele mit insgesamt 16.517 Toren zu Buche. Individuell prägte vor allem die FSG Jossatal das Turnier. Sowohl der beste Torschütze als auch der beste Torwart kamen aus den Reihen des Viertplatzierten. Hüseyin Sahin erzielte elf Treffer und sicherte sich die Torjägerkrone. Torhüter Nico Heinemann überzeugte insbesondere im Halbfinale gegen FT Fulda, in dem er sein Team lange im Spiel hielt und erst in der Verlängerung per Golden Goal bezwungen wurde. Zweitbester Torschütze wurde Ole Kellner vom SV Eintracht Solz mit zehn Toren.