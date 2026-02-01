Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Niederaula/Kerspenhausen gewinnt den 32. ReserveCup
Ungeschlagen durch das Turnier und klare Zahlen in der Endabrechnung
Die SG Niederaula/Kerspenhausen hat den 32. ReserveCup souverän für sich entschieden. Der Turniersieger blieb in zehn Spielen ungeschlagen und gab lediglich beim 2:2 in der Vorrundengruppe D gegen die TSG Wilhelmshöhe Punkte ab. Mit insgesamt 45 erzielten Treffern stellte die SG zudem die mit Abstand beste Offensive des Turniers. Dahinter folgen die FSG Jossatal mit 33 Toren sowie FT Fulda mit 31 Treffern.
Für die SG Niederaula/Kerspenhausen ist es der zweite Titelgewinn. Bereits 2005 hatte die Spielgemeinschaft, damals noch unter dem Namen SG Niederaula/Hattenbach, den ReserveCup gewonnen und im Finale die TSG Mackenzell mit 5:0 bezwungen.
Insgesamt wurden im Turnierverlauf 100 Spiele ausgetragen, in denen 464 Tore fielen. Das entspricht einem Schnitt von 4,6 Treffern pro Spiel und liegt damit nahezu exakt auf dem Allzeitdurchschnitt von 4,7 Toren. In der Turnierhistorie stehen nun 3.498 Spiele mit insgesamt 16.517 Toren zu Buche.
Individuell prägte vor allem die FSG Jossatal das Turnier. Sowohl der beste Torschütze als auch der beste Torwart kamen aus den Reihen des Viertplatzierten. Hüseyin Sahin erzielte elf Treffer und sicherte sich die Torjägerkrone. Torhüter Nico Heinemann überzeugte insbesondere im Halbfinale gegen FT Fulda, in dem er sein Team lange im Spiel hielt und erst in der Verlängerung per Golden Goal bezwungen wurde. Zweitbester Torschütze wurde Ole Kellner vom SV Eintracht Solz mit zehn Toren.
In der Ewigen Tabelle blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die SG Kuppenrhön führt weiterhin mit 397 Punkten vor der SG Aulatal mit 389 und dem VfL Philippsthal mit 386 Punkten. Der Turniersieger SG Niederaula/Kerspenhausen folgt nun auf Rang vier mit 382 Punkten. Deutlich verbessert haben sich auch die Classics der SG Hohenroda, die mit nun 346 Punkten auf Platz sechs vorrücken.
In der Endrunde setzten sich im Viertelfinale die SG Hohenroda AH, FT Fulda, die SG Niederaula/Kerspenhausen sowie die FSG Jossatal II durch. Im Halbfinale gewann die SG Niederaula/Kerspenhausen mit 3:0 gegen die SG Hohenroda AH, FT Fulda setzte sich mit 1:0 gegen die FSG Jossatal II durch. Das kleine Finale entschied die SG Hohenroda AH mit 5:4 für sich. Im Endspiel ließ die SG Niederaula/Kerspenhausen schließlich keine Zweifel aufkommen und gewann das Finale gegen FT Fulda mit 3:0.