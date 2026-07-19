SG Nieder-Kainsbach setzt auf neues Trainer-Duo und Talente

Die Mannschaft lieferte aber auch einige Höhepunkte: das torlose Unentschieden beim späteren Meister SG Sandbach oder das 3:3 bei Aufstiegskandidat VfL Michelstadt, nach dem die SG schon zur Halbzeit 3:0 geführt hatte. Und so wie es Highlights zu bestaunen gab, leistete sich Kainsbach auch Rückschläge, die dem neutralen Beobachter nur ein Kopfschütteln abforderten. Besonders bitter war das 0:4 zu Hause gegen den TSV Sensbachtal, wo vorne gar nichts zusammenging, und das 2:3 daheim gegen die KSG Vielbrunn. Es kam viel Konstruktives aus dem Mittelfeld, nur die Durchschlagskraft fehlte vielfach. „Wir betreiben einfach zu viel Aufwand, bis wir mal treffen.“ Simon Adelberger markierte zwölf Tore und Dominik Neff, der „Kainsbacher Bub“ schoss lediglich elf Tore. Diese Trefferzahlen reichen aber nicht für einen Platz in der Spitzengruppe. Dafür war die durchschnittlich sehr junge Vierer-Abwehrkette mit Keppert, Krauß, Hoffert und Jung sehr stark.