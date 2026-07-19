SG Nieder-Kainsbach setzt auf neues Trainer-Duo und Talente

NIEDER-KAINSBACH. Der Traum lebt weiter: Der SG Nieder-Kainsbach ist es gelungen, in der A-Liga den Kader um weitere zwölf Spieler zu erweitern. Darunter Spielertrainer Christian Remmers und Björn Kabel vom Gruppenligisten SV Fürth. Zehn Talente aus der eigenen Kaderschmiede sollen mittelfristig die Gersprenztaler wieder in die Kreisoberliga zurückbringen.
„Letzte Saison hätte es besser laufen können. Wir mussten mit vielen angeschlagenen oder verletzten Spielern zurechtkommen. In der Offensive wurde unser Problem, die Torchancenverwertung, deutlich, wo wir gerade mal 62 Tore schossen. Ligakonkurrent und Aufsteiger SV Hummetroth II produzierte fast das Doppelte“, so Fabian Daum von der SG. „Am Ende liefen wir auf Rang sieben ein. Wären wir personell besser aufgestellt gewesen, wären die Tabellenränge drei oder vier erreichbar gewesen. Was uns fehlte, war ein Knipser. Einer, der die Chancen konsequent versenkt hätte.“
Die Mannschaft lieferte aber auch einige Höhepunkte: das torlose Unentschieden beim späteren Meister SG Sandbach oder das 3:3 bei Aufstiegskandidat VfL Michelstadt, nach dem die SG schon zur Halbzeit 3:0 geführt hatte. Und so wie es Highlights zu bestaunen gab, leistete sich Kainsbach auch Rückschläge, die dem neutralen Beobachter nur ein Kopfschütteln abforderten. Besonders bitter war das 0:4 zu Hause gegen den TSV Sensbachtal, wo vorne gar nichts zusammenging, und das 2:3 daheim gegen die KSG Vielbrunn. Es kam viel Konstruktives aus dem Mittelfeld, nur die Durchschlagskraft fehlte vielfach. „Wir betreiben einfach zu viel Aufwand, bis wir mal treffen.“ Simon Adelberger markierte zwölf Tore und Dominik Neff, der „Kainsbacher Bub“ schoss lediglich elf Tore. Diese Trefferzahlen reichen aber nicht für einen Platz in der Spitzengruppe. Dafür war die durchschnittlich sehr junge Vierer-Abwehrkette mit Keppert, Krauß, Hoffert und Jung sehr stark.
Organisatorisch lief längst nicht alles wie geplant. Im März verließ Spielertrainer Robby Weimar vorzeitig den Club. In dieser schwierigen Situation gelang dem SG-Vorstand mit der Verpflichtung eines neuen Trainers ein richtiger Coup: Die beiden sportlichen Leiter konnten Christian Remmers von einem Engagement im Gersprenztal überzeugen. Remmers ist der ehemalige Spielertrainer des Gruppenligisten TSV Höchst, der derzeit zwei Klassen höher als die Nieder-Kainsbacher aufläuft. Fabian Daum hält Christian Remmers für den genau richtigen Mann, um die Talente voranzubringen. Überzeugende Kommunikation und eine sehr motivierende Gesamtstimmung übertragen sich derzeit auf eine hohe Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung.
Dazu trägt auch der verlorene Sohn des Clubs, der nach Hause zurückgekehrt ist, bei: Björn Kabel wurde in den letzten drei Spielzeiten immer vermisst, ist künftiger spielender Co-Trainer. Er kann sofort weiterhelfen, entwickelte sich beim SV Fürth zum Leistungsträger. Wer auf weitere spektakuläre Neuverpflichtungen wartete, wurde enttäuscht. Aber die SG begrüßt zehn weitere Nachwuchskräfte in ihren Reihen. Liam Bischop (17 Jahre), Louis Böttler (17), Valentin Diehl (17) Noah Erle und Finn Luca Haschert (18) sollen das Mittelfeld stärken. Mit Timo Gönner und dem stark veranlagten Florian Finger kommen gemeinsam mit Torwart Janis Fröling drei weitere junge Fußballer dazu. Die neuen Verhältnisse bei der SG reaktivieren auch ehemalige Leistungsträger, wie beispielsweise Marian Reubold (35 Jahre), der bei diesem Aufbruch dabei sein will und womöglich schnell zu einem wichtigen Spieler werden könnte.
Im Herbst soll Angreifer Noah Wolf wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Kainsbacher Stürmer verletzte sich vergangene Saison am Kreuzband. Fabian Daum verweist auf die gute Mischung von erfahrenen und jungen, dynamischen Fußballern, die der SG Hoffnung macht. „Wir werden uns in der neuen Spielzeit nicht verstecken. Mittelfristig wollen wir oben angreifen. Genau um diese vielen jungen Leute wollen wir eine Mannschaft bauen. Und genau da will uns auch Christian Remmers unterstützen und hinführen. Wir sind schon immer der Verein, der über die Gemeinschaft kommt“, unterstreicht Daum die enorme Integrationskraft der Gersprenztaler und sagt weiter: „Man darf nicht nur immer über die Chancen der Jugend reden, sondern sie auch machen lassen, auch mit dem notwendigen Vertrauensvorschuss.“