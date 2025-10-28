SG NieBar: Zwischenbilanz

Die Saison läuft auf Hochtouren – Zeit also, das Ganze mal rückwärts aufzurollen und mit den Ergebnissen der letzten Spiele zu starten:

Eichholzer SV – SG NieBar 6:2

SG NieBar – SV Boostedt 5:0 (§)

SG BreBo – SG NieBar 0:7

SG NieBar – SV Farnewinkel-Nindorf 6:1

Holstein Kiel II – SG NieBar 2:2

SG NieBar – SV Frisia 03 Risum-Lindholm 1:1

Unterm Strich brauchten wir etwas Anlaufzeit, um in die Saison zu kommen – dafür boten die Spiele aber auch eine beeindruckende Vielfalt an Ergebnissen und Emotionen.

Im Duell mit dem Eichholzer SV, dem Zweitplatzierten der Vorsaison, taten wir uns schwer und konnten mangels körperlicher Durchsetzungskraft nur phasenweise mithalten. Eine Woche später zeigte sich jedoch ein völlig anderes Bild im Spiel gegen den SV Boostedt.

Die Boostedterinnen reisten lediglich mit neun Spielerinnen an, und Mitte der ersten Halbzeit mussten sie nach einer Verletzung eine weitere Akteurin vom Feld nehmen. So konnten wir die entstehenden Räume gut nutzen und gingen bereits zur Pause mit 5:0 in Führung. Die zweite Halbzeit wurde jedoch nicht mehr angepfiffen: Über den Schiedsrichter ließ Boostedt mitteilen, dass sich zwei weitere Spielerinnen verletzt hätten, sodass das Spiel nach 45 Minuten abgebrochen werden musste. Zwei Tage später entschied das Sportgericht dann, die Partie mit einer Sonderwertung von 5:0 für uns zu werten.

Im darauffolgenden Kreispokal-Halbfinale gegen die Landesligistinnen der SG BreBo lief dann aber alles nach Plan: Bereits zur Pause führten wir deutlich mit 5:0. Zum Glück wurde dieses Spiel auch in der zweiten Halbzeit fortgesetzt, und wir legten noch zwei Treffer nach. Mit einem Viererpack unserer Laura Bahr und einem souveränen Auftritt heißt es nun also wieder: Finale, wir kommen!

Auch gegen den Aufsteiger SV Farnewinkel-Nindorf hatten wir uns in der Liga einiges vorgenommen und konnten unseren Plan voll umsetzen. Bereits zur Halbzeit führten wir mit 4:1, ehe wir den Vorsprung im zweiten Durchgang auf 6:1 ausbauten. Damit waren sie endlich da: die ersten regulär erkämpften drei Punkte der Saison!