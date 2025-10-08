SG NieBar mit souveränem Heimauftritt

Nach dem verpatzten Saisonstart mit Niederlagen gegen Meister SSC Hagen Ahrensburg sowie beim Vizemeister Eichholzer SV kommt die SG NieBar langsam in Schwung. Am 4. Spieltag der VR-Banken-Oberliga konnte im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Farnewinkel-Nindorf ein souveräner 6:1 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Durch den zweiten Saisonsieg konnte sich die Mannschaft von Trainer Frank Weschke auf den 7. Platz verbessern.
Bei den Gastgeberinnen fehlte Stephanie Hofmann, die durch Alina Ecberger ersetzt wurde. In der von der Heimelf sehr dominant geführten Partie ergaben sich bereits in der Anfangsphase einige sehr gute Gelegenheiten, um früh in Führung zu gehen. Zunächst scheiterte Laura Bahr (3.) allein vor Gina Haubold, die parieren konnte. Wenig später hatte die Torschützenkönigin der letzten Saison Pech, dass die Nindorfer Torhüterin auch einen Fallrückzieher von ihr halten konnte.
Den überfälligen Führungstreffer konnte dann Lilly Jurkat-Einfeldt (17.) nach schönem Zuspiel von Carolin Weschke erzielen. In einer Aktion waren die Gastgeberinnen nicht wach, standen zu weit weg und kassierten nur zwei Minuten später das etwas überraschende 1:1 durch Miriam Öney (19.). Nach einem Eckball brachte Carolin Weschke (25.) die Gastgeberinnen mit 2:1 in Führung.
Noch vor der Pause sorgte Juliana Kabuth (40., 45.) mit einem Doppelschlag zum 3:1 und 4:1, als sie vor dem Tor jeweils eiskalt vollendete, für klare Verhältnisse.
Nach der Pause standen die Gäste vom SV Farnewinkel-Nindorf wesentlich kompakter. Dadurch konnte die Mannschaft von Trainer Frank Weschke die Räume nicht mehr so intensiv bespielen. Dennoch sorgten weitere Treffer von Femke Harms (54.) zum 5:1 und von Lilly Jurkat-Einfeldt (82.) zum 6:1-Endstand dafür, dass es am Ende ein deutlicher Sieg wurde.
„Insgesamt war das von uns ein überzeugendes Auftreten. Wir wollen nun gegen Holstein Kiel versuchen, dranzubleiben. Holstein hatte jedoch einen klasse Start in die Saison“, sagte Trainer Frank Weschke von der SG NieBar.
SG NieBar: Lilly Scheff – Engelandt, Viola Scheff, Nicklaus, Pahl – Weschke, Ecberger, Kabuth, Harms – Jurkat-Einfeldt, Bahr.
Trainer: Frank Weschke.
Schiedsrichter: Tobias Illner (Suchsdorfer SV).
Zuschauer: 50 in Nienkattbek.
Tore: 1:0 Lilly Jurkat-Einfeldt (17.), 1:1 Miriam Öney (19.), 2:1 Carolin Weschke (25.), 3:1 Juliana Kabuth (40.), 4:1 Juliana Kabuth (45.), 5:1 Femke Harms (54.), 6:1 Lilly Jurkat-Einfeldt (82.).