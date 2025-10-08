SG NieBar mit souveränem Heimauftritt

Die SG NieBar bejubelt einen Treffer gegen SV farnewinkel-Nindorf. – Foto: SG Niebar

Nach dem verpatzten Saisonstart mit Niederlagen gegen Meister SSC Hagen Ahrensburg sowie beim Vizemeister Eichholzer SV kommt die SG NieBar langsam in Schwung. Am 4. Spieltag der VR-Banken-Oberliga konnte im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Farnewinkel-Nindorf ein souveräner 6:1 (4:1)-Erfolg eingefahren werden. Durch den zweiten Saisonsieg konnte sich die Mannschaft von Trainer Frank Weschke auf den 7. Platz verbessern.

Bei den Gastgeberinnen fehlte Stephanie Hofmann, die durch Alina Ecberger ersetzt wurde. In der von der Heimelf sehr dominant geführten Partie ergaben sich bereits in der Anfangsphase einige sehr gute Gelegenheiten, um früh in Führung zu gehen. Zunächst scheiterte Laura Bahr (3.) allein vor Gina Haubold, die parieren konnte. Wenig später hatte die Torschützenkönigin der letzten Saison Pech, dass die Nindorfer Torhüterin auch einen Fallrückzieher von ihr halten konnte. Den überfälligen Führungstreffer konnte dann Lilly Jurkat-Einfeldt (17.) nach schönem Zuspiel von Carolin Weschke erzielen. In einer Aktion waren die Gastgeberinnen nicht wach, standen zu weit weg und kassierten nur zwei Minuten später das etwas überraschende 1:1 durch Miriam Öney (19.). Nach einem Eckball brachte Carolin Weschke (25.) die Gastgeberinnen mit 2:1 in Führung.