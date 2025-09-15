SG NieBar mit deutlicher 2:6-Niederlage beim Vizemeister Eichholzer SV

Frühe Tore entscheiden die erste Hälfte

Bereits nach acht Minuten lag die Mannschaft von Trainer Hanifi-Nesimir Demir durch zwei Treffer von Anna Josepha Nunhold auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Lübecker Vorort in Front. Durch zwei weitere Treffer von Chiara-Sophie Silberstorff (20., 45.+2) war die Partie bereits zur Pause zugunsten von Eichholz entschieden.

NieBar verpasst den Anschluss

„Wir konnten gegen Eichholz in der ersten Halbzeit nicht das abrufen, was wir uns vorgenommen haben. Direkt mit dem ersten Lauf über außen macht Eichholz das 1:0 und setzt das 2:0 kurze Zeit später nach. Wir sind dann recht gut im Spiel, haben zehn intensive Minuten, in denen wir jedoch das 3:0 bekommen. Laura Bahr konnten wir dann frei vor das Tor spielen, jedoch vergab sie knapp. Wenige Minuten später erzielt Lilly Jurkat-Einfeldt das 3:1, jedoch wurde uns der Treffer zurückgepfiffen. Eine direkte Ecke in der 47. Minute führte zum 4:0 und zum Pausenpfiff“, fasste Trainer Frank Weschke die aus Sicht der SG NieBar schlecht gelaufene erste Hälfte zusammen.