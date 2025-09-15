SG NieBar mit deutlicher 2:6-Niederlage beim Vizemeister Eichholzer SV

Die SG NieBar hat in der Frauen-Oberliga einen schlechten Start hingelegt. Auch das zweite Saisonspiel beim Vizemeister Eichholzer SV ging nach einer schwachen ersten Hälfte deutlich mit 2:6 (0:4) verloren. Da bereits die Auftaktniederlage gegen Meister SSC Hagen Ahrensburg ebenfalls deutlich ausfiel, steht die Mannschaft von Trainer Frank Weschke nach zwei Spieltagen und einem hammerschweren Auftaktprogramm erst einmal am Tabellenende.
Bereits nach acht Minuten lag die Mannschaft von Trainer Hanifi-Nesimir Demir durch zwei Treffer von Anna Josepha Nunhold auf dem kleinen Kunstrasenplatz im Lübecker Vorort in Front. Durch zwei weitere Treffer von Chiara-Sophie Silberstorff (20., 45.+2) war die Partie bereits zur Pause zugunsten von Eichholz entschieden.
„Wir konnten gegen Eichholz in der ersten Halbzeit nicht das abrufen, was wir uns vorgenommen haben. Direkt mit dem ersten Lauf über außen macht Eichholz das 1:0 und setzt das 2:0 kurze Zeit später nach. Wir sind dann recht gut im Spiel, haben zehn intensive Minuten, in denen wir jedoch das 3:0 bekommen. Laura Bahr konnten wir dann frei vor das Tor spielen, jedoch vergab sie knapp. Wenige Minuten später erzielt Lilly Jurkat-Einfeldt das 3:1, jedoch wurde uns der Treffer zurückgepfiffen. Eine direkte Ecke in der 47. Minute führte zum 4:0 und zum Pausenpfiff“, fasste Trainer Frank Weschke die aus Sicht der SG NieBar schlecht gelaufene erste Hälfte zusammen.
In der zweiten Hälfte konnten sich dann die Gäste deutlich steigern und die Partie offen gestalten. „Juliana Kabuth wurde im Strafraum getroffen, den fälligen Elfmeter verwandelte Stephanie Hofmann zum 1:4. Wir sind dann dran, und Carolin Weschke spielt Lilly Jurkat-Einfeldt toll in Szene, die zum 2:4 verkürzt. Laura Bahr hat das 3:4 auf dem Fuß, jedoch kassieren wir im Gegenzug mit der ersten Aktion von Eichholz das 2:5. Erneut steht Laura Bahr allein vor dem Tor, den parierten Schuss versuchte Carolin Weschke im Nachschuss zu treffen, leider drüber. Wir hatten ein paar Gelegenheiten, das 2:6 fiel dann in der 94. Minute wieder mit dem Pfiff.
Wir geben das Spiel zu hoch ab. In der zweiten Halbzeit ist uns viel gelungen, daran wollen wir anknüpfen. Ein schwerer Start in die Saison, sicherlich nicht zufriedenstellend. Gegen Boostedt wollen wir die ersten Punkte holen“, sagte SG-Trainer Frank Weschke.
SG NieBar: Gina Saatmann – Engellandt, V. Scheff, Eckberger (Nicklaus), Reimers (Mohrdieck) – Weschke, Hofmann, Kabuth, Lahrs (Harms) – Jurkat-Einfeldt (Scheibenpflug), Bahr.
Trainer: Frank Weschke.
Schiedsrichter: Mats Casper Stahlberg (SV Eintracht Lübeck 04).
Tore: 1:0 Anna Nunhold (5.), 2:0 Anna Nunhold (8.), 3:0 Chiara-Sophie Silberstorff (20.), 4:0 Chiara-Sophie Silberstorff (45.+2), 4:1 Stephanie Hofmann (51., Foulelfmeter), 4:2 Lilly Jurkat-Einfeldt (54.), 5:2 Neele Lindemann (55.), 6:2 Anna Nunhold (90.+1).