SG NieBar im Aufwind – 4:4 gegen Vizemeister Eichholzer SV

Dabei erwischten die Gastgeber, die durch zwei frühe Treffer von Stephanie Hofmann (1.) und Juliana Kabuth (7.) vorlegten, einen perfekten Start. Doch es dauerte nicht lange, da hatten die Gäste aus Lübeck durch Bente Radden (10.) und Michelle Feliszowski (13.) den 2:2-Gleichstand erzielt.

In einem sehr unterhaltsamen und an Höhepunkten reichen Spiel brachte Carolin Weschke (17.) die SG zwar erneut mit 3:2 in Führung, aber die Mannschaft von Trainer Hanifi-Nesimi Demir zeigte Nehmerqualitäten und konnte durch zwei Treffer von Sarah Koch (25.) und Chiara-Sophie Silberstorff (38.) mit einer 4:3-Führung in die Halbzeitpause gehen. Für Silberstorff war es bereits der 14. Saisontreffer – damit liegt sie in der Torjägerliste auf Position zwei hinter Hannah Östermann vom Kieler MTV, die bereits 20 Treffer erzielen konnte.

Ausgleich und leidenschaftliche Defensive

Kurz nach der Pause konnte die SG NieBar durch den zweiten Treffer von Stephanie Hofmann (52.) den viel umjubelten 4:4-Ausgleich erzielen. Danach drängten die Gäste auf den Siegtreffer, doch eine leidenschaftliche SG verteidigte den Punktgewinn aufopferungsvoll.

Platzverweis in der Schlussphase

In der Schlussphase wurde noch eine Gästespielerin vom Männer-Oberliga-Schiedsrichter Jannik Romahn mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen.

Trainerstimme zum Spiel

„Das war ein starkes Spiel von uns. Am Ende denke ich, ein gerechtes 4:4 – jeder hatte Chancen, das Spiel zu entscheiden“, analysierte Frank Weschke, der Trainer der SG NieBar.

SG NieBar: Lilly Scheff, Lia Mohrdieck, Sarah Nicklaus, Christin Engellandt, Lilly Jurkat-Einfeldt, Lara Scheff, Laura Bahr, Stefanie Hofmann, Carolin Weschke, Runa Lahrs, Juliana Kabuth.

Trainer: Frank Weschke.

Schiedsrichter: Jannik Romahn (SV Hemmingstedt).

Tore: 1:0 Stephanie Hofmann (1.), 2:0 Juliana Kabuth (7.), 2:1 Bente Radden (10.), 2:2 Michelle Feliszowski (13.), 3:2 Carolin Weschke (17.), 3:3 Sarah Koch (25.), 3:4 Chiara-Sophie Silberstorff (38.), 4:4 Stephanie Hofmann (52.).

Zuschauer: 100 in Nienkattbek.