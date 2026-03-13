SG Neulangen/Langen startet mit Kantersieg ins Jahr

Die 1. Damen der SG Neulangen/Langen sind mit einem deutlichen Erfolg in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Gegen die SG Neuscharrel/Altenoythe setzte sich das Team nach einer zunächst zähen ersten Hälfte am Ende klar mit 6:0 durch.
Rüschen legt vor der Pause den Grundstein
Am Mittwochabend stand für die 1. Damen der SG Neulangen/Langen das erste Punktspiel des Jahres 2026 auf dem Programm. Zu Gast war die SG Neuscharrel/Altenoythe.
Die Partie begann jedoch schleppend. Die Spielprinzipien wurden zunächst nicht konsequent umgesetzt, stattdessen prägten ungenaue Pässe, viele lange Bälle und ein insgesamt unruhiger Spielfluss die Anfangsphase. Dennoch gelang es der Mannschaft immer wieder, sich nach vorne zu arbeiten und in Richtung gegnerisches Tor zu kommen.
In der 25. Minute nutzte Helen Rüschen schließlich eine Gelegenheit und brachte den Ball zur Führung im Netz unter. Kurz vor dem Pausenpfiff legte sie nach: In der 43. Minute erzielte Rüschen ihren zweiten Treffer und stellte damit den 2:0-Halbzeitstand her.
Deutlicher Sieg nach Leistungssteigerung
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die SG Neulangen/Langen verbessert. Das Spiel wurde ruhiger aufgebaut und die zuvor nicht konsequent umgesetzten Prinzipien griffen nun deutlich besser.
In der 61. Minute machte Helen Rüschen mit ihrem dritten Treffer des Abends den Dreierpack perfekt und erhöhte auf 3:0. Mit diesem Tor gewann die Mannschaft zunehmend an Sicherheit und erspielte sich weitere Chancen.
In der Schlussphase sorgten Maike Niemever mit Treffern in der 76. und 87. Minute sowie Maike Specker in der 81. Minute für den deutlichen Endstand von 6:0.
Trotz des klaren Ergebnisses zeigte die Mannschaft, ähnlich wie bereits im Hinspiel, eine durchwachsene erste Halbzeit. Das Team nimmt jedoch das positive Resultat mit und richtet den Blick bereits nach vorne: Am 22. März treten die 1. Damen auswärts beim VfL Wilhelmshaven an.