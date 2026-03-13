SG Neulangen/Langen startet mit Kantersieg ins Jahr Rüschen mit Dreierpack von P. M. · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

#JubelFoto – Foto: SG Neulangen/Langen

Die 1. Damen der SG Neulangen/Langen sind mit einem deutlichen Erfolg in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet. Gegen die SG Neuscharrel/Altenoythe setzte sich das Team nach einer zunächst zähen ersten Hälfte am Ende klar mit 6:0 durch.

Rüschen legt vor der Pause den Grundstein Am Mittwochabend stand für die 1. Damen der SG Neulangen/Langen das erste Punktspiel des Jahres 2026 auf dem Programm. Zu Gast war die SG Neuscharrel/Altenoythe.

Die Partie begann jedoch schleppend. Die Spielprinzipien wurden zunächst nicht konsequent umgesetzt, stattdessen prägten ungenaue Pässe, viele lange Bälle und ein insgesamt unruhiger Spielfluss die Anfangsphase. Dennoch gelang es der Mannschaft immer wieder, sich nach vorne zu arbeiten und in Richtung gegnerisches Tor zu kommen. In der 25. Minute nutzte Helen Rüschen schließlich eine Gelegenheit und brachte den Ball zur Führung im Netz unter. Kurz vor dem Pausenpfiff legte sie nach: In der 43. Minute erzielte Rüschen ihren zweiten Treffer und stellte damit den 2:0-Halbzeitstand her.