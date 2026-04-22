SG Neukirchen: Kussinger-Duo sorgt für Aufbruchstimmung Die Rosenkranzler beenden die Zusammenarbeit mit Spielercoach Nuszpan und installieren einen neuen Übungsleiter, der seinen Sohn mitbringt von Thomas Seidl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: SG-Sportchef Uli Aschenbrenner, Andreas Kussinger jun. und Andreas Kussinger sen. – Foto: Verein

Bei der SG Neukirchen beim Heiligen Blut / Rittsteig gibt es im Sommer einen Wechsel auf der Kommandobrücke. Spielertrainer Norbert Nuszpan wird die Spielgemeinschaft nach nur einem Jahr wieder verlassen. Als Nachfolger konnte der Klub Andreas Kussinger gewinnen, der aktuell noch das Kreisklassenteam der SG Lohberg I / Lam II coacht. Mit Andreas Kussinger jun. kehrt zudem ein Eigengewächs zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Der 21-jährige Offensivspieler steht aktuell in Diensten des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting, für den er allerdings seit mehreren Monaten aber verletzungsbedingt nicht auflaufen kann. Zur neuen Saison möchte der ehemalige Junioren-Auswahlspieler aber wieder fit sein.

"Die Entscheidung, nicht mit Norbert weiterzumachen, war extrem schwierig. Er ist ein überragender Typ, der sich bei uns hervorragend eingebracht hat und über den es nur Positives zu berichten gibt", sagt Neukirchens Sportlicher Leiter Uli Aschenbrenner. Sportlich läuft es unter der Regie des ehemaligen Landesligakickers jedoch nicht wirklich rund. Aktuell belegen die "Rosenkranzler" in der A-Klasse Ost nur den neunten Tabellenrang. "Für uns ist es eine sehr schwierige Saison, die von personellen Problemen geprägt ist. Unser höherklassig erprobter Kapitän Christian Wess hat beispielsweise verletzungsbedingt fast die komplette Saison verpasst. So einen Ausfall kann man in dieser Klasse nicht kompensieren - hinzu sind Woche für Woche noch andere Hiobsbotschaften gekommen. Deshalb ist und war nicht mehr drin", erklärt Aschenbrenner.





