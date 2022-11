SG Neukirchen-Balbini - Ungeschlagen zur Meisterschaft

Ohne Punktverlust setzte sich die SG Neukirchen-Balbini, bestehend aus den Vereinen SpVgg Neukirchen-Balbini, SC Kleinwinklarn und TSV Dieterskirchen in der Kreisklasse der C-Junioren durch und konnte so souverän den Meistertitel erringen und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga feiern. In zehn absolvierten Spielen ging die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Brunner (SpVgg) auch zehn Mal als Sieger vom Platz. Insgesamt wurden 42 Tore erzielt und man musste über die gesamte Saison lediglich ein einziges Gegentor hinnehmen.

Nach dem letzten Heimspiel wurde die Meisterschaft im Sportheim ausgiebig gefeiert und alle Spieler durften sich über extra angefertigte Aufstiegs-T-Shirts freuen.