SG Neukirchen-Balbini stürmt in die Kreisliga

Am vorletzten Spieltag empfing der ungeschlagene Spitzenreiter, die SG Neukirchen-Balbini den Tabellenzweiten SG Ettmannsdorf II. Mit einem Sieg konnten sich die Hausherren vorzeitig den Meistertitel in der Kreisklasse und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga sichern.

Von Anfang an gingen die Gastgeber konsequent zu Werke und rannten von Minute Eins an auf das Ettmannsdorfer Tor zu. So scheiterte Tobias Gleißner kurz nach Anpfiff mit der Ersten Torchance am gegnerischen Torhüter. In der 3. Minute kam es erneut zum Duell Gleißner gegen Fruth und erneut konnte der Ettmannsdorfer Keeper glänzend parieren.

In der 4. Minute dann das Führungstor für Neukirchen-Balbini, nach einem Eckball kam der Ball zu Kapitän Moritz Bauriedl, dieser zog aus knapp 20 Metern ab und traf mit einem Aufsetzter zum 1:0.

Die Gäste aus Ettmannsdorf verschliefen die Anfangsphase komplett, nach tollem Zuspiel von Tobias Gleißner war Julian Hermann Auf und Davon, doch wieder konnte sich der gut parierende Torhüter auszeichnen und den Ball noch abwehren.

Nur Torhüter Michael Fruth war es zu verdanken, das der Rückstand in den Ersten Minuten nicht höher ausfiel. Nach Vorlage von Bastian Schall kam Theresa Albang zum Abschluss, doch auch ihr Schuss konnte noch abgewehrt werden.

In der 15. Minute belohnte sich die SpVgg dann für den Dauerdruck in der Offensive, nach einem langen Diagonalball auf Rechtaußen war erneut der pfeilschnelle Julian Hermann allein vorm Tor, sein Schuss konnte wieder pariert werden, der Ball kam jedoch zu Theresa Albang und diese blieb cool und schoss aus rund 10 Metern platziert ins rechte, untere Eck zum 2:0 ein.

In der 20. Minute dann schon die Vorentscheidung, Tobias Gleißner zog aus rund 25 Metern ab und versenkte die Kugel unhaltbar in den Maschen zum 3:0.

Nur Minuten später dann das 4:0: Tobias Gleißner bediente Julian Hermann und dieser schraubte die Führung mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze aus weiter in die Höhe.

Kurz vor der Pause dann auch die Erste Torannäherung der Gäste aus Ettmannsdorf, nachdem die Abwehr den Ball nicht richtig klären konnte, kam ein Angreifer aus kurzer Distanz völlig freistehen zum Abschluss, zielte jedoch am Tor vorbei.