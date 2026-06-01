SG Neuhaus: Binar übernimmt, Hufnagl verstärkt, Gottlieb bleibt Beim Kreisklassen-Absteiger kehrt ein alter Bekannter auf die Kommandobrücke zurück von PM · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Bei der SG Neuhaus/Sulzbach ist trotz des Abstiegs die Euphorie groß über die zustande gekommenen Personalien – Foto: Verein

Die SG Neuhaus/Sulzbach hat für die kommende Saison einen echten Rückkehrer-Coup gelandet: Sebastian Binar übernimmt künftig als gleichberechtigter Trainer mit Leo Bischof Verantwortung beim Kreisklassen-Absteiger und sorgt damit bereits jetzt für große Freude im gesamten Umfeld.

Der 39-Jährige ist in der Region bestens bekannt und kehrt nun zu einem Verein zurück, mit dem ihn bereits viele erfolgreiche Jahre verbinden. Binar war zuletzt als Spieler beim SV Haarbach aktiv, wo er trotz seines Alters noch einmal eindrucksvoll seine Qualitäten zwischen den Pfosten zeigte. Zuvor sammelte er über viele Jahre Erfahrung als Spielertrainer und Coach – unter anderem bei Batavia Passau, Otterskirchen und natürlich auch bei der SG Neuhaus/Sulzbach.





Besonders emotional: Bereits bei der Entstehung der SG im Jahr 2015 war Binar maßgeblich beteiligt. Gemeinsam mit Florian Lehner führte er die neu gegründete Spielgemeinschaft damals direkt zum Aufstieg in die Kreisklasse und prägte damit die ersten erfolgreichen Jahre der SG entscheidend mit. Nun kehrt Binar zurück an seine alte Wirkungsstätte – und die Begeisterung darüber ist riesig. Spieler, Verantwortliche und Fans freuen sich gleichermaßen auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Fußballmann. Besonders seine ruhige Art, seine enorme Erfahrung und seine enge Verbindung zum Verein gelten als große Pluspunkte. Viele im Umfeld der SG sehen die Rückkehr Binars als wichtiges Signal für Zusammenhalt, Kontinuität und neue sportliche Impulse. Abteilungsleiter Thomas Wollher (TSV DJK Sulzbach) ist happy über die Rückkehr von Binar: "Basti ist nicht nur ein top Fußballfachmann, sondern auch ein guter Freund, mit dem mich viele gemeinsame Jahre verbinden.“ Besonders betont er Binars Erfahrung und seine menschliche Art, die perfekt zur SG passe. „Im gesamten Verein ist die Freude groß – es fühlt sich wirklich wie eine Heimkehr an.“



