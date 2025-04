SG Neuental-Jesberg: Miletzki übernimmt

Miletzki bringt reichlich Erfahrung mit: Bis Ende 2024 trainierte er den VfB Schrecksbach, den er erfolgreich in die Gruppenliga führte. Zuvor war er als Trainer bei der SpVgg Zella/Loshausen tätig. Der Vorstand der SG zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung: „Wir freuen uns, dass wir uns mit Christian nach guten Gesprächen auf die Zusammenarbeit einigen konnten. Er wird fachlich und zwischenmenschlich gut zu unserem Verein passen“, so Claus Heideroth.

Auch personell gibt es Zuwachs: Mit Max Winter wurde der erste Neuzugang für die Saison 2025/26 präsentiert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt vom TSV Wohratal und ist aktuell in Kassel in der Ausbildung. Zuvor war er in der Jugend beim VfB Marburg und zuletzt bei der SG Bunstruth/Haina in der Kreisoberliga aktiv. Heideroth betont: „Max Winter passt mit seinem jungen Alter und guter Ausbildung hervorragend zu uns und kennt einige Spieler schon aus der Schule. Von seiner Ballsicherheit, Schnelligkeit und Athletik erwarten wir uns eine weitere Erhöhung der Qualität in unserem Kader.“