SG Nennslingen / Bergen - SG Auernheim / Wettelsheim II

Am Bergener Hochfeld kam es zum SG-Duell, nachdem die Gäste dem Spitzenreiter im Hinspiel
die erste Saisonniederlage beigebracht hatten war hier von deren Seite noch etwas gut zu machen.
Die Gäste erwischten jedoch wiederum den perfekten Start, Jugendspieler Benni Hirschmann
bekam in seinem ersten Herrenspiel von Beginn an den Ball im Mittelfeld, marschierte bis zum
Strafraumrand, zog ab und der Ball schlug genau neben dem Pfosten zur Führung in der zweitenMinute ein.
Anschließend spielte jedoch fast nur noch der Gastgeber, erste Chancen konnten hier
von den nun defensiv stehenden Gästen noch geklärt werden aber in der 27. Minute fiel dann dochder Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite konnte nicht geklärt werden und MaximilianKöhler nahm den Ball direkt und versenkte diesen im Tor.
Anschließend blieb die heimische SG zwar spielbestimmend, konnte aus ihrem vielen Ballbesitz jedoch keine weiteren zwingenden Torchancen mehr kreieren. Dies änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht, die Heimelf hatte viel Ballbesitz aber in der gefährlichen Zone passierte zumeist wenig bis nichts.
Die Gäste hingegen verlagerten sich auf Konter, konnte diese aber kaum einmal gefährlich ausspielen und kamen ebenfalls nicht bis zum Strafraum durch.
So ging es mit dem Unentschieden in die Schlussphase und der Tabellenführer wurde nun mit zunehmend ablaufender Uhr zwingender, blieb aber immer wieder in der vielbeinigen Abwehr der Gäste hängen. In der 88. Minute dann doch noch der Lucky- Punch, die Heimelf belagerte den Strafraum, Lukas Wechsler zog aus zweiter Reihe ab und der verdeckte Schuss schlug zur 2:1 Führung ein.
Darauf konnten die Gäste nicht mehr reagieren und somit blieben die drei Punkte in Bergen, auf die kämpferische starke Leistung kann jedoch für das letzte Saisondrittel definitiv aufgebaut werden.
MS