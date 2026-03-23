SG Nennslingen / Bergen - SG Auernheim / Wettelsheim II von Tobias Grimm · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

Am Bergener Hochfeld kam es zum SG-Duell, nachdem die Gäste dem Spitzenreiter im Hinspiel

die erste Saisonniederlage beigebracht hatten war hier von deren Seite noch etwas gut zu machen.

Die Gäste erwischten jedoch wiederum den perfekten Start, Jugendspieler Benni Hirschmann

bekam in seinem ersten Herrenspiel von Beginn an den Ball im Mittelfeld, marschierte bis zum

Strafraumrand, zog ab und der Ball schlug genau neben dem Pfosten zur Führung in der zweitenMinute ein.

Anschließend spielte jedoch fast nur noch der Gastgeber, erste Chancen konnten hier

von den nun defensiv stehenden Gästen noch geklärt werden aber in der 27. Minute fiel dann dochder Ausgleich. Eine Flanke von der rechten Seite konnte nicht geklärt werden und MaximilianKöhler nahm den Ball direkt und versenkte diesen im Tor. Anschließend blieb die heimische SG zwar spielbestimmend, konnte aus ihrem vielen Ballbesitz jedoch keine weiteren zwingenden Torchancen mehr kreieren. Dies änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht, die Heimelf hatte viel Ballbesitz aber in der gefährlichen Zone passierte zumeist wenig bis nichts.