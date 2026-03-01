Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Naunheim/Niedergirmes und Uwe Dahlhoff machen weiter
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist und sein Trainer haben sich auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geeinigt. Warum es trotz wahrscheinlichem Abstieg für den Coach weitergeht +++
Wetzlar. Trainer Uwe Dahlhoff und Fußball-Gruppenligist SG Naunheim/Niedergirmes haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus verständigt. Das gab der Übungsleiter dieser Redaktion bekannt. Dahlhoff hatte auf der Lahninsel zur Saison 2024/25 angeheuert und sein Team überraschend zur Kreisoberliga-Meisterschaft geführt. In der laufenden Runde liegt der Aufsteiger in der Gruppenliga mit nur zehn Punkten abgeschlagen am Tabellenende.