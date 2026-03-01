 2026-02-20T12:29:42.904Z

SG Naunheim/Niedergirmes und Uwe Dahlhoff machen weiter

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist und sein Trainer haben sich auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus geeinigt. Warum es trotz wahrscheinlichem Abstieg für den Coach weitergeht +++

Die Zeit für Uwe Dahlhoff bei Fußball-Gruppenligist SG Naunheim/Niedergirmes ist noch nicht beendet. Trainer und Verein haben sich auf eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus verständigt. © Steffen Bär
Wetzlar. Trainer Uwe Dahlhoff und Fußball-Gruppenligist SG Naunheim/Niedergirmes haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus verständigt. Das gab der Übungsleiter dieser Redaktion bekannt. Dahlhoff hatte auf der Lahninsel zur Saison 2024/25 angeheuert und sein Team überraschend zur Kreisoberliga-Meisterschaft geführt. In der laufenden Runde liegt der Aufsteiger in der Gruppenliga mit nur zehn Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

