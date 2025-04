SG Naunheim/Niedergirmes steht kurz vor dem Aufstieg

Wetzlar/Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West hat der Spitzenreiter SG Naunheim/Niedergirmes abermals die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt. Während der SSV Sechshelden bereits am Freitag dem FC Burgsolms unterlag, gewann der Primus gegen den RSV Büblingshausen. Im Tabellenkeller feierte die SG Oberbiel einen enorm wichtigen Sieg. Die neunte Niederlage in Folge gab es für die SG Ehringshausen/Dillheim gegen die SG Seelbach/Scheld.