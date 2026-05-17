SG Naunheim/Niedergirmes steht als Absteiger fest

Trainer Uwe Dahlhoff und die SG Naunheim/Niedergirmes müssen zurück in die Fußball-Kreisoberliga West. (Archivbild) © Steffen Bär

Hungen-Obbornhofen . In der Fußball-Gruppenliga steht die SG Naunheim/Niedergirmes nach einem 2:6 (1:1) bei der SG Obbornhofen/Bellersheim als Absteiger fest. „Die Gäste sind hier gut reingekommen, dann sind wir wach geworden. In der zweiten Halbzeit haben wir Druck gemacht und dadurch auch verdient gewonnen“, bilanzierte SG-Sprecher Klaus Jäckel. Es waren sechs Minuten gespielt, als Can Arlun aus 18 Metern den Pfosten traf. Die erste Chance für das Team aus dem Gießener Ostkreis hatte dann Justin Schmidt, aber sein Schuss war zu harmlos (12.).