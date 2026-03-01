SG Naunheim/Niedergirmes schockt den FC Cleeberg

Besiegelt mit seinen Treffern den Coup der SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga beim FC Cleeberg: Sedat Aktas (l.) in Aktion. (Archivfoto) © Isabel Althof

Wetzlar. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat in der Fußball-Gruppenliga einen Auswärtscoup beim FC Cleeberg gelandet. Mit einem 4:1 in Oberkleen verließen die Gäste den letzten Tabellenplatz und gaben diesen an Eintracht Lollar ab. Der SV Bauerbach hingegen unterstrich erneut seine Ansprüche auf den Verbandsliga-Aufstieg und schickte die U23 des SC Waldgirmes mit 6:1 zurück nach Lahnau. Nun steht die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Schmidt in der Tabelle wieder an erster Stelle.