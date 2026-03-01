Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG Naunheim/Niedergirmes schockt den FC Cleeberg
Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist landet bei den „Raubrittern“ einen Coup. In glänzender Verfassung präsentiert sich der SV Bauerbach, der die U23 des SC Waldgirmes deklassiert +++
Wetzlar. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat in der Fußball-Gruppenliga einen Auswärtscoup beim FC Cleeberg gelandet. Mit einem 4:1 in Oberkleen verließen die Gäste den letzten Tabellenplatz und gaben diesen an Eintracht Lollar ab. Der SV Bauerbach hingegen unterstrich erneut seine Ansprüche auf den Verbandsliga-Aufstieg und schickte die U23 des SC Waldgirmes mit 6:1 zurück nach Lahnau. Nun steht die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Schmidt in der Tabelle wieder an erster Stelle.