SG Naunheim/Niedergirmes schockt den FC Cleeberg

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist landet bei den „Raubrittern“ einen Coup. In glänzender Verfassung präsentiert sich der SV Bauerbach, der die U23 des SC Waldgirmes deklassiert +++

Besiegelt mit seinen Treffern den Coup der SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga beim FC Cleeberg: Sedat Aktas (l.) in Aktion. (Archivfoto) © Isabel Althof
Wetzlar. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat in der Fußball-Gruppenliga einen Auswärtscoup beim FC Cleeberg gelandet. Mit einem 4:1 in Oberkleen verließen die Gäste den letzten Tabellenplatz und gaben diesen an Eintracht Lollar ab. Der SV Bauerbach hingegen unterstrich erneut seine Ansprüche auf den Verbandsliga-Aufstieg und schickte die U23 des SC Waldgirmes mit 6:1 zurück nach Lahnau. Nun steht die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Schmidt in der Tabelle wieder an erster Stelle.

