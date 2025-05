SG Naunheim/Niedergirmes macht schon ihr Meisterstück

Wetzlar. Keine Zweifel mehr an der Meisterschaft und dem damit verbundenem Aufstieg in die Gruppenliga hat der Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga West gelassen. Nach einem klaren 4:0-Heimserolg gegen TuSpo Beilstein ist die SG Naunheim/Niedergirmes in den verbleibenden drei Spieltagen bei nun 65 Punkten und damit elf Zählern Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger SSV Sechshelden (54) nicht mehr von der Spitzen zu verdrängen und konnte bereits die Korken knallen lassen. Jeweils zehn Treffer zu begutachten gab es sowohl bei der SG Dietzholztal (4:6 gegen SSV Allendorf) als auch beim SSV Frohnhausen (5:5 gegen die SG Ehringshausen/Dillheim).