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Ligabericht
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SG Naunheim/Niedergirmes feiert Coup gegen Kinzenbach
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg vermiest die SG Naunheim/Niedergirmes der SG Kinzenbach den Sonntag. Einen wichtigen Sieg feiert die SG Eschenburg +++