 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

SG Naunheim/Niedergirmes feiert Coup gegen Kinzenbach

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg vermiest die SG Naunheim/Niedergirmes der SG Kinzenbach den Sonntag. Einen wichtigen Sieg feiert die SG Eschenburg +++

von Redaktion · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser
Sedat Aktas (l.) und die SG Naunheim/Niedergirmes feiern in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einen Sensationssieg gegen die SG Kinzenbach. (Archivfoto) © Isabel Althof
Sedat Aktas (l.) und die SG Naunheim/Niedergirmes feiern in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg einen Sensationssieg gegen die SG Kinzenbach. (Archivfoto) © Isabel Althof

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Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die SG Naunheim/Niedergirmes schon fast einen Sensationssieg gefeiert. Deutlich machte es die TSG Wieseck gegen den FC Cleeberg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.