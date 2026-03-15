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Ligabericht
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SG Naunheim/Niedergirmes entreißt Wetter noch den Sieg
Teaser GL GI/MR: +++ Was für ein wildes Spiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem VfB Wetter und der SG Naunheim/Niedergirmes. Die Gastgeber sehen wie der sichere Sieger aus, ehe die Knie wackeln +++
Wetter. Acht Tore, viele Wendungen und am Ende doch keinen Sieger: Im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg haben sich der VfB Wetter und die SG Naunheim/Niedergirmes am Sonntagnachmittag 4:4 getrennt. Für die Gastgeber fühlte sich das Remis nach dem Spielverlauf eher wie zwei verlorene Punkte an, nachdem der VfB eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachte.