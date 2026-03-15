SG Naunheim/Niedergirmes entreißt Wetter noch den Sieg

Beweist beim VfB Wetter mit seiner SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga große Moral: Sedat Aktas (l.), der die Aufholjagd seiner Farben einläutet. (Archivfoto) © Isabel Althof

Wetter. Acht Tore, viele Wendungen und am Ende doch keinen Sieger: Im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg haben sich der VfB Wetter und die SG Naunheim/Niedergirmes am Sonntagnachmittag 4:4 getrennt. Für die Gastgeber fühlte sich das Remis nach dem Spielverlauf eher wie zwei verlorene Punkte an, nachdem der VfB eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachte.