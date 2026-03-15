 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

SG Naunheim/Niedergirmes entreißt Wetter noch den Sieg

Teaser GL GI/MR: +++ Was für ein wildes Spiel in der Fußball-Gruppenliga zwischen dem VfB Wetter und der SG Naunheim/Niedergirmes. Die Gastgeber sehen wie der sichere Sieger aus, ehe die Knie wackeln +++

von Redaktion · Heute, 21:40 Uhr · 0 Leser
Beweist beim VfB Wetter mit seiner SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga große Moral: Sedat Aktas (l.), der die Aufholjagd seiner Farben einläutet. (Archivfoto) © Isabel Althof
Beweist beim VfB Wetter mit seiner SG Naunheim/Niedergirmes in der Fußball-Gruppenliga große Moral: Sedat Aktas (l.), der die Aufholjagd seiner Farben einläutet. (Archivfoto) © Isabel Althof

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GL Gießen/Marburg
VfB Wetter
SG Naunheim/Niedergirmes

Wetter. Acht Tore, viele Wendungen und am Ende doch keinen Sieger: Im Kellerduell der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg haben sich der VfB Wetter und die SG Naunheim/Niedergirmes am Sonntagnachmittag 4:4 getrennt. Für die Gastgeber fühlte sich das Remis nach dem Spielverlauf eher wie zwei verlorene Punkte an, nachdem der VfB eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachte.

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