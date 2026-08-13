SG Naunheim/Niedergirmes besiegt SSV Sechshelden deutlich

Torschütze zum 3:0-Endstand für die SG Naunheim/Niedergirmes gegen den SSV Sechshelden: Sedat Aktas (r.). (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat den SSV Sechshelden in der Fußball-Kreisoberliga West am Mittwochabend mit 3:0 (1:0) geschlagen. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start und kamen in der 14. Minute durch einen ersten guten Schuss zu einer Möglichkeit, der Ball ging jedoch am Tor vorbei.