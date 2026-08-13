 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

SG Naunheim/Niedergirmes besiegt SSV Sechshelden deutlich

KOL WEST: +++ Die SG Naunheim/Niedergirmes hat lange Zeit Probleme, den SSV Sechshelden zu distanzieren. Letztlich geht das Duell in der Fußball-Kreisoberliga West aber klar an die Gastgeber +++

von Redaktion · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser
Torschütze zum 3:0-Endstand für die SG Naunheim/Niedergirmes gegen den SSV Sechshelden: Sedat Aktas (r.). (Archivbild) © Isabel Althof
Torschütze zum 3:0-Endstand für die SG Naunheim/Niedergirmes gegen den SSV Sechshelden: Sedat Aktas (r.). (Archivbild) © Isabel Althof

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KOL West
SG Naunheim/Niedergirmes
Sechshelden

Wetzlar. Die SG Naunheim/Niedergirmes hat den SSV Sechshelden in der Fußball-Kreisoberliga West am Mittwochabend mit 3:0 (1:0) geschlagen. Die Gastgeber erwischten dabei den besseren Start und kamen in der 14. Minute durch einen ersten guten Schuss zu einer Möglichkeit, der Ball ging jedoch am Tor vorbei.

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