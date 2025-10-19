 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Wladimir Schat (M.) erzielte für Oberbiel II das entscheidende Tor gegen die Reserve des SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivfoto) © Isabel Althof
SG Nauborn/Laufdorf wird von SCW-Dritter überrollt

Teaser KLB WETZLAR: +++ Die Teams der B-Liga überraschten mit torreichen Partien am 12. Spieltag. Besonders beeindruckte der klare Sieg des SC Waldgirmes III im Kracher bei der SG Nauborn/Laufdorf +++

WETZLAR. Tore satt hat es am 12. Spieltag in der Fußball-B-Liga gegeben. Und überraschende Ergebnisse! Dazu zählt die 0:5-Heimniederlage der SG Nauborn/Laufdorf im Spitzenspiel gegen Verfolger SC Waldgirmes III. Die SG hat damit nun drei Punkte Rückstand auf die SG Biskirchen/Ulmtal, die bereits am Donnerstag 3:2 gegen Ehringshausen/Dillheim II gewonnen hatte. Im Tabellenkeller kletterte die SG Oberbiel II mit einem 1:0-Erfolg gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II auf den Relegationsplatz, nun punktgleich mit der Reserve des VfB Aßlar, die 1:2 gegen Naunheim/Niedergirmes II verlor. Die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen rang Rot-Weiß Wetzlar ein 2:2 ab.

