SG Nauborn/Laufdorf wird von SCW-Dritter überrollt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
WETZLAR. Tore satt hat es am 12. Spieltag in der Fußball-B-Liga gegeben. Und überraschende Ergebnisse! Dazu zählt die 0:5-Heimniederlage der SG Nauborn/Laufdorf im Spitzenspiel gegen Verfolger SC Waldgirmes III. Die SG hat damit nun drei Punkte Rückstand auf die SG Biskirchen/Ulmtal, die bereits am Donnerstag 3:2 gegen Ehringshausen/Dillheim II gewonnen hatte. Im Tabellenkeller kletterte die SG Oberbiel II mit einem 1:0-Erfolg gegen Münchholzhausen/Dutenhofen II auf den Relegationsplatz, nun punktgleich mit der Reserve des VfB Aßlar, die 1:2 gegen Naunheim/Niedergirmes II verlor. Die SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen rang Rot-Weiß Wetzlar ein 2:2 ab.