SG Nauborn/Laufdorf springt an die Tabellenspitze

Wetzlar. Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Hermannstein hat die SG Nauborn/Laufdorf in der Fußball-B-Liga ihre weiße Weste bewahrt und sogar die Tabellenführung übernommen. Denn Spartak Wetzlar rang dem bisherigen Spitzenreiter Waldgirmes III ein 0:0 ab. Es war das erste Remis der Saison. Noch schlimmer erwischte es die dritte noch ungeschlagene Mannschaft: Der TSV Altenkirchen unterlag der SG Naunheim/Niedergirmes II in einem hitzigen Spiel mit elf gelben Karten – darunter einmal Gelb-Rot - und einer roten Karte mit 2:3. Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal ließ Burgsolms III beim 5:1 keine Chance. Für Oberbiel II (1:2 gegen VfB Aßlar II) und Blau-Weiß Wetzlar (0:4 bei Münchholzhausen/Dutenhofen II) wird es langsam brenzlich. Beide stehen noch ohne Punkte da.