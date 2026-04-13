Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SG Nauborn/Laudorf hält sich Spartak Wetzlar vom Hals
Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar verlieren die Domstädter das Spitzenspiel knapp. Erfolgreicher unterwegs ist der SC Waldgirmes III. Derweil feiern zwei Kellerkinder wichtige Siege +++
Wetzlar. Die SG Nauborn/Laufdorf hat das Spitzenspiel der Fußball-B-Liga mit 2:1 beim Tabellenvierten Spartak Wetzlar gewonnen und damit den dritten Platz gefestigt. Einen Punkt davor rangiert der SC Waldgirmes III (1:0 gegen TSV Altenkirchen). Den Platz an der Sonne behauptete die SG Biskirchen/Ulmtal mit einem 5:0-Erfolg gegen Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar. Im Abstiegskampf landeten der VfB Aßlar II (3:0 gegen Rot-Weiß Wetzlar) und die SG Oberbiel II (4:2 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen) wichtige Siege.