SG Nauborn/Laudorf hält sich Spartak Wetzlar vom Hals

Mächtig in Torlaune präsentiert sich Wladimir Schat (M.), der beim 4:2-Auswärserfolg seiner SG Oberbiel II bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen aller vier Treffer seiner Farben markiert. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Die SG Nauborn/Laufdorf hat das Spitzenspiel der Fußball-B-Liga mit 2:1 beim Tabellenvierten Spartak Wetzlar gewonnen und damit den dritten Platz gefestigt. Einen Punkt davor rangiert der SC Waldgirmes III (1:0 gegen TSV Altenkirchen). Den Platz an der Sonne behauptete die SG Biskirchen/Ulmtal mit einem 5:0-Erfolg gegen Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar. Im Abstiegskampf landeten der VfB Aßlar II (3:0 gegen Rot-Weiß Wetzlar) und die SG Oberbiel II (4:2 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen) wichtige Siege.