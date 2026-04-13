 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

SG Nauborn/Laudorf hält sich Spartak Wetzlar vom Hals

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der Fußball-B-Liga Wetzlar verlieren die Domstädter das Spitzenspiel knapp. Erfolgreicher unterwegs ist der SC Waldgirmes III. Derweil feiern zwei Kellerkinder wichtige Siege +++

von Redaktion · Heute, 13:53 Uhr · 0 Leser
Mächtig in Torlaune präsentiert sich Wladimir Schat (M.), der beim 4:2-Auswärserfolg seiner SG Oberbiel II bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen aller vier Treffer seiner Farben markiert. (Archivbild) © Isabel Althof
Mächtig in Torlaune präsentiert sich Wladimir Schat (M.), der beim 4:2-Auswärserfolg seiner SG Oberbiel II bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen aller vier Treffer seiner Farben markiert. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. Die SG Nauborn/Laufdorf hat das Spitzenspiel der Fußball-B-Liga mit 2:1 beim Tabellenvierten Spartak Wetzlar gewonnen und damit den dritten Platz gefestigt. Einen Punkt davor rangiert der SC Waldgirmes III (1:0 gegen TSV Altenkirchen). Den Platz an der Sonne behauptete die SG Biskirchen/Ulmtal mit einem 5:0-Erfolg gegen Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar. Im Abstiegskampf landeten der VfB Aßlar II (3:0 gegen Rot-Weiß Wetzlar) und die SG Oberbiel II (4:2 bei der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen) wichtige Siege.

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