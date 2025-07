Darf die SG Nassau Diedenbergen am Ende der Saison den Klassenerhalt bejubeln? – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

SG Nassau Diedenbergen will früh die "40-Punkte-Marke" knacken Neun Neuzugänge sollen SGN zu frühzeitigem Gruppenliga-Klassenerhalt verhelfen +++ Kreisoberliga-Saison hat Mannschaft die Gewinner-Mentalität zurückgebracht Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden SG Nassau Benjamin Becker

Hofheim. Die SG Nassau Diedenbergen ist zurück in der Gruppenliga. Noch zur Winterpause war der Wiederaufstieg in weite Ferne gerückt – acht Punkte trennte die SGN vom zweiten Tabellenplatz. Doch eine beeindruckende Serie von 13 ungeschlagenen Spielen in der Rückrunde drehte das Blatt: Diedenbergen sicherte sich Rang zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Dort setzte sich das Team zunächst gegen die SG Oberlahn durch, ehe das Relegationsfinale gegen den FV Biebrich 02 II durch den Verbandsliga-Aufstieg des VfR Limburg hinfällig wurde. Mit neun Neuzugängen soll nun frühzeitig der Klassenerhalt gelingen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Es geht erstmal darum, so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke zu erreichen", betont Trainer Benjamin Becker, der nach dem geschafften Wiederaufstieg nun in seine zweite Saison gehen wird. Mit dem Wissen, dass es für den Klassenerhalt einen größeren Kader benötigen werde. "Der Verein hat seine Hausaufgaben sehr gut gemacht. Letzte Saison war der Kader - zumindest was die Rückrunde betrifft - sehr knapp besetzt", sagt Becker. Mit Etienne Noel Schücker, Benjamin Begiragic und Tim Fell Bosenbeck kommt ein Trio von der SpVgg. Hochheim - Sam Wartusch ist derweil nach einjährigem Intermezzo bei Rot-Weiß Frankfurt zurückgekehrt.

Breiterer Kader soll Konkurrenzkampf anheizen