SG Nassau Diedenbergen: Weniger Platzverweise und der Klassenerhalt

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die SG Nassau Diedenbergen. Zum Gruppenligist hat uns Tom Korominas, Abwehrspieler bei der Spielgemeinschaft, folgende Informationen übermittelt.

"Nach dem Aufstieg im Sommer und einem Platz im Mittelfeld der Gruppenliga ist die Stimmung bei uns sehr gut. Aus den letzten drei Spielen konnten wir sieben Punkte sammeln und haben uns ein kleines Polster aufgebaut. Natürlich haben wir auch unnötig Punkte liegen gelassen, aber alles in allem können wir sehr zufrieden mit dem Jahr 2025 sein.

"Der Saisonstart lief überragend. Wir haben aus den ersten fünf Spielen zehn Punkte geholt und hatten dabei vier Auswärtsspiele. Als Aufsteiger hätten wir selbst nicht damit gerechnet, uns so schnell an die Liga anzupassen. Darauf folgte ein unschöner September mit teils heftigen Niederlagen gegen Unterliederbach oder auch Dorndorf.

Während dieser Phase hatten wir zudem eine ziemlich dünne Personaldecke und sind teilweise mit nur 14 Mann zu den Spielen gefahren. Nach einer langen sieglosen Serie konnten wir Anfang Oktober einen ganz wichtigen Sieg in Bleidenstadt einfahren. Darauf folgte unser bestes Saisonspiel zu Hause gegen Offheim. Besonders ärgerlich war die Niederlage gegen Eltville. Auch in diesem Spiel sahen wir, wie so oft in dieser Saison, einen Platzverweis. Acht an der Zahl sind einfach zu viel. Da müssen wir in der Rückrunde cleverer agieren."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Im Winter sind keine Veränderungen geplant. Alle Mann bleiben an Bord."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Auch wenn wir zu Beginn der Saison eine Euphoriephase hatten, wissen wir genau, wo wir herkommen. Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben, um in dieser Klasse zu bestehen. Wenn wir diese Energie auf den Platz bekommen, können wir auch sehr unangenehm werden. Ein weiteres Ziel ist, dass wir weniger Platzverweise kassieren."

Wer wird meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird der VfB Unterliederbach. Sie stehen völlig verdient auf dem ersten Platz. Eine Prognose für die Absteiger in der Gruppenliga zu treffen, ist sehr schwer. Da bis zu fünf Teams absteigen, wird es bis zum letzten Spieltag sehr spannend. Die SG Nassau Diedenbergen wird keiner dieser fünf sein."

