 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Daumen hoch: Diedenbergens Redzo Krijestorac war mit zwei Treffern in Rauenthal maßgeblich für den Sieg verantwortlich.
Daumen hoch: Diedenbergens Redzo Krijestorac war mit zwei Treffern in Rauenthal maßgeblich für den Sieg verantwortlich. – Foto: Willi Roth - Archiv

SG Nassau Diedenbergen rockt die Gruppenliga

Aufsteiger nach dem 3:2 in Rauenthal an der Spitze +++ Bierstadt beim 2:3 gegen Offheim im „Tiefschlaf“

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Wiesbaden
Bierstadt
SG RaMa
SG Nassau
Offheim

Rauenthal/Wiesbaden. Gruppenligist Nassau Diedenbergen rockt die Liga. Mit dem 3:2-Erfolg bei der SG Rauenthal/Martinsthal steht der Aufsteiger an der Tabellenspitze. Auch der zweite Aufsteiger SC Offheim feierte einen überraschenden 3:2-Erfolg beim FC Bierstadt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 20:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
2
3
Abpfiff

Redzo Krijestorac (13. und 70.) sowie Timo Grünewald (46.) brachten die Gäste schon mit 3:0 in Front. Die Anschlusstreffer von Aiman Zamouri (74. per Elfmeter und 82.) kamen für die Rheingauer zu spät, die nun nach ihrem Fehlstart ins Kerbewochenende in Rauenthal gehen. „Bei uns herrscht derzeit eine Topstimmung. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte ein gutgelaunter Sportlicher Leiter der SGN, Amir Kadric.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt
SC Offheim
SC OffheimOffheim
2
3
Abpfiff

Ähnlicher Spielverlauf auch in Bierstadt beim 2:3 gegen den SC Offheim. Von einem „Tiefschlaf“ sprach FCB-Trainer René Keutmann nach dem frühen 0:3 schon nach 20 Minuten. Nach der Trinkpause wachten die Bierstadter auf. Kai Krambo, der in der Schlussphase noch Gelb-Rot sah, und Gerit Wintermeyer, der später verletzt ausgewechselt wurde, stellten noch vor der Pause auf 2:3. Das vermeintliche 3:3 von Niklas Muschter wurde wegen Handspiels zurückgepfiffen. „Der Ausgleich wollte dann auch in der zweiten Halbzeit trotz einiger Torchancen nicht fallen“, musste Keutmann noch auf einige Urlauber verzichten. In Sachen Abbruchspiel gegen Türk Kelsterbach gibt es noch keine Neuigkeiten vom Sportgericht. Keutmann geht davon aus, dass das Spiel mit 5:1 wie gespielt für Bierstadt gewertet wird.

Aufrufe: 015.8.2025, 12:43 Uhr
Torsten MudersAutor