SG Nassau Diedenbergen rockt die Gruppenliga

Ähnlicher Spielverlauf auch in Bierstadt beim 2:3 gegen den SC Offheim. Von einem „Tiefschlaf“ sprach FCB-Trainer René Keutmann nach dem frühen 0:3 schon nach 20 Minuten. Nach der Trinkpause wachten die Bierstadter auf. Kai Krambo, der in der Schlussphase noch Gelb-Rot sah, und Gerit Wintermeyer, der später verletzt ausgewechselt wurde, stellten noch vor der Pause auf 2:3. Das vermeintliche 3:3 von Niklas Muschter wurde wegen Handspiels zurückgepfiffen. „Der Ausgleich wollte dann auch in der zweiten Halbzeit trotz einiger Torchancen nicht fallen“, musste Keutmann noch auf einige Urlauber verzichten. In Sachen Abbruchspiel gegen Türk Kelsterbach gibt es noch keine Neuigkeiten vom Sportgericht. Keutmann geht davon aus, dass das Spiel mit 5:1 wie gespielt für Bierstadt gewertet wird.