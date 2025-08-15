SG Nassau Diedenbergen rockt die Gruppenliga

Rauenthal/Wiesbaden. Gruppenligist Nassau Diedenbergen rockt die Liga. Mit dem 3:2-Erfolg bei der SG Rauenthal/Martinsthal steht der Aufsteiger an der Tabellenspitze. Auch der zweite Aufsteiger SC Offheim feierte einen überraschenden 3:2-Erfolg beim FC Bierstadt.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Redzo Krijestorac (13. und 70.) sowie Timo Grünewald (46.) brachten die Gäste schon mit 3:0 in Front. Die Anschlusstreffer von Aiman Zamouri (74. per Elfmeter und 82.) kamen für die Rheingauer zu spät, die nun nach ihrem Fehlstart ins Kerbewochenende in Rauenthal gehen. „Bei uns herrscht derzeit eine Topstimmung. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, sagte ein gutgelaunter Sportlicher Leiter der SGN, Amir Kadric.
Ähnlicher Spielverlauf auch in Bierstadt beim 2:3 gegen den SC Offheim. Von einem „Tiefschlaf“ sprach FCB-Trainer René Keutmann nach dem frühen 0:3 schon nach 20 Minuten. Nach der Trinkpause wachten die Bierstadter auf. Kai Krambo, der in der Schlussphase noch Gelb-Rot sah, und Gerit Wintermeyer, der später verletzt ausgewechselt wurde, stellten noch vor der Pause auf 2:3. Das vermeintliche 3:3 von Niklas Muschter wurde wegen Handspiels zurückgepfiffen. „Der Ausgleich wollte dann auch in der zweiten Halbzeit trotz einiger Torchancen nicht fallen“, musste Keutmann noch auf einige Urlauber verzichten. In Sachen Abbruchspiel gegen Türk Kelsterbach gibt es noch keine Neuigkeiten vom Sportgericht. Keutmann geht davon aus, dass das Spiel mit 5:1 wie gespielt für Bierstadt gewertet wird.