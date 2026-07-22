SG Nassau Diedenbergen: Mit frischem Wind aus der Abstiegszone

Das Fazit kann man aber klar benennen: Eine Saison wie die vergangene, zittern bis zum letzten Spieltag, soll es nicht mehr geben."

"Über weite Strecken der vergangenen Saison kann ich nicht so viel sagen. Ich bin erst in den letzten 2-3 Wochen der Saison zur Mannschaft und dem Verein gestoßen. Am Ende kann und muss man glücklich darüber sein, den Klassenerhalt am letzten Spieltag geschafft zu haben um ein weiteres Jahr in der Gruppenliga spielen zu dürfen. Mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen war es ein ordentliches Finish.

"Im Grunde versuche ich als neuer Trainer erstmal meine Philosophie reinzubringen, der Mannschaft eine gewisse Identität und auch Intensität zu verleihen. Nach und nach sollen so die Mannschaft und auch der Verein noch enger zusammenrücken. Mit zusammen erarbeiteten Strukturen wollen wir es als Verein schaffen den nächsten Schritt als "Team" zu gehen."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Ja bei den Zugängen kann man zunächst

Janic Pessel,

Finn Birkner und

Aimen Zamouri nennen.

Diese Spieler kennen das Gruppenliga-Niveau und bringen jeder für sich eine Qualität mit, die unsere Mannschaft weiterbringen kann. Dazu kommen mit

Hastie Abdulrahman,

Giuseppe D'Apote,

Amar Kurtagic und

Malte Kaiser,

welche der Mannschaft auch in der Breite zu mehr Qualität verhelfen. Abgänge hingegen gibt es keine zu vermelden."

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung in der Mannschaft ist jetzt drei Wochen Vorbereitung sehr positiv. Die neuen fügen sich super in die Mannschaft ein. Die Spieler die schon länger im Verein sind sehr bemüht um die "Neuen" schnellstmöglich und ideal zu integrieren. Wir sind auf einem guten Weg in der Vorbereitung,

haben bislang eine top Trainingsbeteiligung. Damit wollen wir natürlich den anderen Personen zeigen, dass es sich lohnt zu den Spielen zu kommen und sie auch mitreißen."

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Ich möchte Ziele gar nicht an einem Tabellenplatz festmachen. In erster Linie geht es wie schon gesagt erstmal darum, der Mannschaft eine neue Identität zu geben, eine gewisse Intensität auch, welche es jedem Gegner schwer macht uns zu schlagen. Wir wollen eine Entwicklung nehmen für die Mannschaft,

aber auch für die Spieler im einzelnen. Mehr Tore schießen, weniger kriegen. Aber natürlich ist das tabellarische Ziel erstmal der Klassenerhalt. Den wollen wir so früh wie nur möglich erreichen."

Worauf dürfen sich eure Fans in der kommenden Saison besonders freuen? "Auf eine Diedenbergener Mannschaft die ein anderes Gesicht zeigt als in der vergangenen Saison." Gibt es Spieler aus der eigenen Jugend, denen ihr in dieser Saison besonders viel zutraut? "Leider ist es aktuell so, dass wir keine U19 Mannschaft an der Start schicken. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren ändern. Die U17 hatte eine gute Saison, sind knapp am Aufstieg gescheitert in den letzten Spielen. Das macht Hoffnung auf die Zukunft." Welche Botschaft möchtet ihr euren Fans und Unterstützern mit auf den Weg geben? "Die Mannschaft macht für die Entwicklung zum nächsten Schritt eine Veränderung durch. Das wird noch einen Moment dauern, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen nicht mit Worten überzeugen, sondern mit der Leistung auf dem Platz. Die Mannschaft arbeitet dafür, die Leute mitzureißen und

allen am Spielfeldrand zukünftig schöne Sonntage zu bescheren."