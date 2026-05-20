SG Nassau Diedenbergen hat einen neuen Trainer

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Hofheim. Die SG Nassau Diedenbergen hat einen neuen Coach für ihre erste Mannschaft: Matthias Güldener, zuletzt Trainer des Klassenkonkurrenten SG Rauenthal/Martinsthal, hat dem Main-Taunus-Team die Zusage für die kommende Runde erteilt. Güldener war von Sommer 2022 bis zur Trennung im Oktober des Vorjahres erfolgreicher Coach in Rauenthal, stieg dort mit seiner Elf aus der Kreisoberliga auf.

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"Die Zusage gilt auch, wenn wir absteigen", teilte Diedenbergens Sportlicher Leiter Amir Kadiric mit. Die SGN muss in den letzten beiden Spielen nun am Samstag gegen den Tabellenzweiten TuRa Niederhöchstadt ran, kann dann am letzten Spieltag bei Absteiger Spielvereinigung Eltville den Klassenerhalt in trockene Tücher bringen. Güldener unterstützt schon jetzt den coachenden Spieler Marcel Friedrich, der erst Anfang Mai übergangsweise die Position von Benjamin Becker übernommen hatte. wird auch bei den zwei Spielen mit auf der Bank sein.