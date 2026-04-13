SG-Nachwuchs arbeitet an Einsatz und Ergebnissen

In der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz erlebt die einheimische SG Auerbach ergebnismäßig quasi eine Achterbahnfahrt – seit der Winterpause gab es in Folge einen Auswärtssieg, drei Niederlagen, einen Heimsieg und am vergangenen Samstag eine Auswärtsniederlage. Beim Mitaufsteiger und Landesliga-Reserve des SV Schwandorf-Ettmansdorf fiel der spielentscheidende Treffer vor insgesamt nur 30 Zuschauer erst in der 77. Minute. Auf Seiten der SG Auerbach fehlten die Stammspieler Henri Lorenz (war noch rotgesperrt, im nächsten Spiel wieder spielberechtigt) und Milo Ringler (krank). Die etatmäßigen B-Junioren Maximilian Lehner und Kilian Diertl kamen als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Auerbach steht immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz – nach 17 von 24 Spielen mit 18 Punkten auf Rang Neun, weiterhin unverändert fünf Zähler vor dem voraussichtlich ersten direkten Abstiegsrang Elf (SG SV Hahnbach, 13).



Der Auerbacher Trainer Christian Merkel gab am Samstag nach der 1:0-Auswärtsniederlage beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (nun aktuell Zehnter, zwei Spiele mehr und einen Punkt weniger als die SG Auerbach, beim direkten Vergleich steht es mit 3:2 und 0:1 pari) folgendes tagesaktuelles Statement ab: „Das Spiel heute war vor allem in der ersten Halbzeit eines der schwächeren. Beide Seiten haben hatten je einen Alu-Treffer. In der zweiten Halbzeit waren wir besser und hatten mehr vom Spiel, ohne aber große Chancen zu bekommen. Das goldene Tor fiel durch eine unachtsame Abwehrleistung. Wieder ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir vergeigt haben. Wir haben im Gegensatz zum letzten Spiel alles vermissen lassen. Manne (Co-Trainer Manfred Kasseckert, Anm. d. Red.) und ich sind schon enttäuscht heute. Jetzt musst du gewinnen die nächsten Spiele - sonst wird es schwer“.



