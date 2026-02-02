SG Muttensweiler/Hochdorf: "Wir haben ein klares Ziel vor Augen" FuPa-Teamcheck: SGM Muttensweiler/Hochdorf auf Kurs Wiederaufstieg von Matthias Kloos · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Charly Achberger

Die SGM Muttensweiler/Hochdorf geht als Tabellenführer der Kreisliga A2 Oberschwaben in die Rückrunde. Trainer Oliver Schwarz spricht über eine starke Vorrunde, ein schnell greifendes neues System und klare Ziele – verbunden mit der Mahnung, sich auf Erreichtem nicht auszuruhen.

Fokus auf die Fitness



In der Wintervorbereitung setzt der Bezirksligaabsteiger SGM Muttensweiler/Hochdorf klare Prioritäten. „Hauptaugenmerk in der Vorbereitung wird sein, dass wir alle Spieler in einen top Fitnesszustand bekommen und sich keiner verletzt“, sagt Trainer Oliver Schwarz. Besondere Teambuilding-Maßnahmen oder Highlights sind nicht geplant. Nicht auf Zufriedenheit ausruhen



Der Blick zurück fällt positiv aus. „Mit der Vorrunde können wir natürlich sehr zufrieden sein, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen“, betont Schwarz. Die Mannschaft hat sich an die Spitze gesetzt, weiß aber um die Anforderungen der Rückrunde, in der jeder Punkt verteidigt werden muss.

Systemwechsel als Schlüssel



Ein entscheidender Faktor war die taktische Umstellung. „Die Umstellung ins neue System hat sehr schnell und gut funktioniert, was ich so nicht erwartet hatte“, erklärt der Trainer. Zugleich bleibt die Arbeit daran zentral: „Auch hier müssen wir in der Vorbereitung weiter dran arbeiten, damit die ganzen Abläufe noch besser werden.“ Das System soll nicht nur tragen, sondern verfeinert werden. Kleinigkeiten statt Baustellen



„Große Probleme gab es bei uns nicht, es waren nur ein paar Kleinigkeiten, die wir aber als Team immer sehr schnell lösen konnten“, sagt Schwarz. Die Fähigkeit zur schnellen Korrektur gehört damit zu den Stärken des Teams.