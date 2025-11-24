 2025-11-24T08:38:42.177Z

SG Muttensweiler/Hochdorf trumpft auf, SG Bronnen/Neufra jubelt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

SV Braunenweiler – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Laiz – FC Ostrach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Hettingen/Inneringen – FV Altheim abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Altshausen/Ebenweiler – SG Bronnen/Neufra 1:2
Altshausen/Ebenweiler erwischt den besseren Start in einer umkämpften Begegnung und geht in der 26. Minute durch Josip Matusin in Führung. Doch Bronnen/Neufra antwortet deutlich und kämpferisch: Franz Lieb gleicht in der 37. Minute aus und bringt die Partie damit wieder völlig ins Gleichgewicht. In der zweiten Hälfte bleibt das Spiel intensiv, beide Teams investieren viel, doch die Gäste zeigen sich am Ende zielstrebiger. Daniel Schoser sorgt in der 79. Minute für den entscheidenden Treffer zum 1:2. Trotz einer engagierten Schlussphase gelingt der SGM kein erneuter Ausgleich. Bronnen/Neufra nimmt die Punkte mit – dank eines starken Endspurts.

SV Langenenslingen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Mengen II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Daugendorf/Unlingen – SG Gammertingen/KFH abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Kreisliga A2:

TSV Riedlingen II – SV Betzenweiler abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Laupertshau./Maselheim – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Alberweiler/Aßmannshardt – FV Neufra/Donau abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Schemmerhofen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Warthausen/Birkenhard – SV Dürmentingen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Muttensweiler/Hochdorf – SV Eintracht Seekirch 5:0
Schon früh übernehmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und finden immer wieder Wege durch die gegnerische Defensive. Paul Britsch bringt sein Team in Führung und legt später seinen zweiten Treffer nach. Timon Retzlaff erhöht zwischendurch souverän, bevor Sascha Hepp mit zwei weiteren Toren den deutlichen 5:0-Endstand herstellt. In der 73. Minute wird es hitzig: Agim Rahmani sieht die Rote Karte. Trotz Unterzahl kämpft Seekirch weiter, doch an diesem Tag ist die SGM klar überlegen.

SG Aepfingen/Baltringen – SV Winterstettenstadt abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Wacker Biberach – FC Mittelbiberach 1:2
Wacker startet perfekt und geht bereits in der 5. Minute durch Luca Ries in Führung. Mittelbiberach steigert sich danach jedoch deutlich, wird immer präsenter und belohnt sich im zweiten Durchgang. Lukas Ries trifft in der 55. Minute zum Ausgleich und dreht die Partie schließlich in der 80. Minute komplett. Wacker wirft in der Schlussphase alles nach vorne, doch Mittelbiberach verteidigt entschlossen. In der 93. Minute sieht Tim Scherff die Rote Karte – ein bitterer Abschluss für die Gastgeber.

Kreisliga A3:

SF Bronnen – TSG Achstetten 0:3
Achstetten entscheidet die Partie mit einem starken Auftritt in der zweiten Hälfte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schlägt die TSG direkt nach Wiederbeginn zu: Daniel Rothenbacher bringt die Gäste in der 47. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöht Niclas Häußler in der 50. Minute – ein Doppelschlag, der Bronnen spürbar trifft. Bronnen versucht, wieder Ordnung zu finden, doch Achstetten bleibt spielbestimmend. In der 79. Minute setzt Fatih Erdogan mit dem 0:3 den Schlusspunkt.

BSC Berkheim – SV Burgrieden abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Ellwangen – Sportfreunde Schwendi abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Kirchdorf/Iller 0:0
Die Partie endet torlos, doch ereignislos war sie keineswegs. Beide Teams liefern sich ein intensives Duell im Mittelfeld, attackieren früh und stehen defensiv sehr stabil. Torchancen gibt es zwar, doch meist fehlt die letzte Präzision im Abschluss. Am Ende steht ein 0:0, das die starke Defensivarbeit beider Mannschaften widerspiegelt.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Sulmetingen II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.

Türkspor Biberach – SG Rot/Haslach 2:1
Ein Duell mit viel Tempo, Leidenschaft und einer starken Phase der Gastgeber direkt nach der Pause. Nach einem intensiven ersten Durchgang trifft Onur Kazanci in der 47. Minute zum 1:0. Türkspor bleibt dran und erhöht in der 58. Minute durch Ersin Cerimi auf 2:0. Rot/Haslach bäumt sich jedoch auf und kommt in der 69. Minute durch Frank Martin zum Anschluss. Die Schlussphase wird nochmal spannend, doch Türkspor verteidigt kompakt und bringt den hart erkämpften Sieg über die Zeit.

SV Baustetten – SV Dettingen/Iller 1:0
Baustetten entscheidet ein enges Spiel dank eines wichtigen Moments kurz vor der Halbzeit. Christian Rodi trifft in der 42. Minute und sorgt für das Tor des Tages. Nach dem Seitenwechsel verteidigt Baustetten den Vorsprung mit viel Disziplin, während Dettingen immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gastgeber scheitert.

