SG Muttensweiler/Hochdorf trumpft auf, SG Bronnen/Neufra jubelt

SF Bronnen – TSG Achstetten 0:3

Achstetten entscheidet die Partie mit einem starken Auftritt in der zweiten Hälfte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schlägt die TSG direkt nach Wiederbeginn zu: Daniel Rothenbacher bringt die Gäste in der 47. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöht Niclas Häußler in der 50. Minute – ein Doppelschlag, der Bronnen spürbar trifft. Bronnen versucht, wieder Ordnung zu finden, doch Achstetten bleibt spielbestimmend. In der 79. Minute setzt Fatih Erdogan mit dem 0:3 den Schlusspunkt.

BSC Berkheim – SV Burgrieden abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SV Ellwangen – Sportfreunde Schwendi abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Kirchdorf/Iller 0:0

Die Partie endet torlos, doch ereignislos war sie keineswegs. Beide Teams liefern sich ein intensives Duell im Mittelfeld, attackieren früh und stehen defensiv sehr stabil. Torchancen gibt es zwar, doch meist fehlt die letzte Präzision im Abschluss. Am Ende steht ein 0:0, das die starke Defensivarbeit beider Mannschaften widerspiegelt.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Sulmetingen II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

Türkspor Biberach – SG Rot/Haslach 2:1

Ein Duell mit viel Tempo, Leidenschaft und einer starken Phase der Gastgeber direkt nach der Pause. Nach einem intensiven ersten Durchgang trifft Onur Kazanci in der 47. Minute zum 1:0. Türkspor bleibt dran und erhöht in der 58. Minute durch Ersin Cerimi auf 2:0. Rot/Haslach bäumt sich jedoch auf und kommt in der 69. Minute durch Frank Martin zum Anschluss. Die Schlussphase wird nochmal spannend, doch Türkspor verteidigt kompakt und bringt den hart erkämpften Sieg über die Zeit.

SV Baustetten – SV Dettingen/Iller 1:0

Baustetten entscheidet ein enges Spiel dank eines wichtigen Moments kurz vor der Halbzeit. Christian Rodi trifft in der 42. Minute und sorgt für das Tor des Tages. Nach dem Seitenwechsel verteidigt Baustetten den Vorsprung mit viel Disziplin, während Dettingen immer wieder an der gut organisierten Defensive der Gastgeber scheitert.