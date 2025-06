SG Muttensweiler/Hochdorf steigt ab, SF Hundersingen bleibt drin

---



Aufstiegsrunde







Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen musste sich im Heimspiel dem SV Sulmetingen mit 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Dominik Martin in der 9. Minute. In der Tabelle belegt der SV Sulmetingen mit 17 Punkten nun Platz sieben, der FC bleibt mit 20 Punkten auf Platz vier.

Der Vizemeister SG Ringschnait/Mittelbuch verspielte eine 2:0-Führung und kam gegen die SGM Blönried/Ebersbach nicht über ein 2:2 hinaus. Michael Wiest (7.) und Nicolai Kramer (73.) trafen für die Hausherren, ehe Noah Unglert in der 75. und 89. Minute für die Gäste ausglich. Für die SG Blönried/Ebersbach bedeuted das aktuell Platz sechs in der Tabelle.

In einer torreichen Partie behielt der SV Sigmaringen gegen die SGM Ummendorf/Fischbach mit 5:3 die Oberhand. Die Tore für die Gastgeber erzielten Robert Henning (31., 33.), Daniel Abdulahad (55.), Kadir Emruli (78., 83.), während für die Gäste Luka Wiest (41.), Stefan Hess (70.) und Matthias Hatzing (80.) erfolgreich waren. Sigmaringen festigt damit den dritten Tabellenplatz, während die SGM Ummendorf/Fischbach Rang fünf belegt.

Der bereits feststehende Meister FV Bad Schussenried wurde auch gegen den SV Uttenweiler seiner Favoritenrolle gerecht. Nach einem frühen Rückstand durch Julian Beck (8.) drehten Felix Bonelli (42.), Patrick Baur (45.+1) und Tizian Linder (89.) die Partie zugunsten der Hausherren. Uttenweiler bleibt mit elf Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang.









Abstiegsrunde





Der SV Baustetten und der SV Schemmerhofen trennten sich mit 1:1. Luis Detzel brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, Kim Joel Lück glich in der 55. Minute aus. Während Baustetten mit 16 Punkten weiterhin Rang neun belegt, bleibt Schemmerhofen mit 28 Punkten im Rennen um den Relegationsplatz.

Ein Ausrufezeichen setzte der SV Burgrieden mit einem 11:1-Kantersieg über Türkspor Biberach. Die Tore für die Gastgeber erzielten Mathias Brinsa (4.), Tobias Enderle (12., 74.), Tim Petersohn (14.), Sebastian Häfele (19., 55.), Tobias Schaich (42.), Maximilian Locherer (45.), Deniz Cimen (66., 88./Foulelfmeter) und David Reuder (78.), für Biberach traf Selman Ayan (47.). Burgrieden klettert auf Rang fünf und hat aktuell zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Die SF Hundersingen untermauerten ihre starke Rückrunde mit einem 3:2-Auswärtssieg bei der SGM Altshausen/Ebenweiler. Für die Gäste trafen Kai Ulrich Theuer (22.) und Timo Bischofberger doppelt (56., 83.), Josip Matusin (36.) und Maximilian Raisle (88.) waren für die Hausherren erfolgreich. Hundersingen ist damit gerettet, Altshausen belegt mit 24 Punkten Rang acht.

Die SG Ertingen/Binzwangen machte mit einem klaren 5:1 gegen die SG Muttensweiler/Hochdorf alles klar. Fabian Steinborn (13., 42., 71.), Axel Frick (67.) und ein Eigentor von Janik Riegger (89.) sorgten für die Treffer der Heimelf, Louis Russ traf für die Gäste per Foulelfmeter (65.). Muttensweiler ist nach dieser Niederlage nun definitiv abgestiegen.

Der Tabellendritte TSV Kirchberg/Iller festigte mit einem 2:1-Heimsieg gegen die Sportfreunde Schwendi seine gut Position. Alexander Luppold erzielte beide Tore (23., 63.), für die Gäste traf Dardan Morina (36.). Kirchberg hat den Klassenerhalt so gut wie sicher, jedoch könnte Rang drei die Relegation bedeuten falls der SV Mietingen in der Landesliga doch noch am letzten Spieltag absteigen sollte.