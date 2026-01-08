SG Müncheberg rüstet sich für den dritten Wintercup

Der Budenzauber hat in Müncheberg einen festen Platz. Am Samstag, 10. Januar 2026, geht der Müncheberger Wintercup in seine dritte Auflage. In der Müncheberghalle treffen regionale Mannschaften, vertraute Gesichter und die besondere Dynamik des Hallenfußballs aufeinander. Der Gastgeber ist dabei gleich doppelt vertreten und setzt erneut auf ein Turnier, das sportliche Intensität und emotionale Nähe verbindet.

Der Müncheberger Wintercup hat sich innerhalb kurzer Zeit etabliert. Nach zwei erfolgreichen Ausgaben lädt die SG Müncheberg auch in diesem Winter wieder zum Hallenturnier ein. Die Veranstaltung steht für schnellen Fußball, enge Spiele und eine Atmosphäre, die den Reiz des Hallensports ausmacht. Mit der dritten Auflage setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und Engagement im regionalen Fußball.

Der Turnierstart am Samstag

Der dritte Müncheberger Wintercup wird am Samstag um 16 Uhr eröffnet. Der Start am späten Nachmittag verspricht einen langen Fußballabend, an dem Spieler und Zuschauer gleichermaßen gefordert sind. Die Halle bietet dabei den passenden Rahmen für einen intensiven Wettkampf auf engem Raum.

Gastgeber tritt doppelt an

Die SG Müncheberg geht mit zwei Mannschaften in das Turnier. Sowohl die erste als auch die zweite Männermannschaft nehmen am Wintercup teil. Damit unterstreicht der Verein den internen Stellenwert des Turniers und sorgt gleichzeitig für zusätzliche Brisanz. Für beide Teams bietet sich die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren und den eigenen Anspruch im direkten Vergleich zu zeigen.

Breites Teilnehmerfeld aus der Region

Neben den beiden Müncheberger Mannschaften nehmen sechs weitere Teams am Turnier teil. Mit der BSG Pneumant Fürstenwalde, der TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf, dem SV Gartenstadt 71, dem SV Grün-Weiß Letschin, dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 II sowie den Reichenwalder Rangers ist das Teilnehmerfeld vielfältig besetzt.

Spannung durch späten Spielplan

Der Spielplan wird erst kurz vor Turnierbeginn ausgelost und erstellt. Dadurch bleibt die Spannung bis zum Start hoch. Die Mannschaften wissen lange nicht, auf wen sie treffen, was taktische Vorbereitung erschwert und Improvisation erfordert. Für die Zuschauer erhöht dieser Modus den Reiz zusätzlich, da jede Partie ihren eigenen Charakter entwickelt.

Fußballnachmittag für die Region

Der Müncheberger Wintercup ist mehr als ein sportlicher Wettbewerb. Er ist ein Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Fußballfreunde aus der Region. Viele bekannte Gesichter rund um das runde Leder werden erwartet. Mit einem Eintrittspreis von vier Euro bleibt das Herrenturnier bewusst zugänglich und lädt zu einem gemeinsamen Fußballnachmittag ein.

Vorfreude auf die dritte Auflage

Mit acht Mannschaften, zwei Gastgeberteams und einer stimmungsvollen Halle sind die Voraussetzungen für einen intensiven Wintercup gegeben. Der Müncheberger Wintercup steht erneut für Emotionen, Ehrgeiz und Nähe zum Spiel. Am Samstag richtet sich der Blick in Müncheberg auf den Hallenboden – bereit für Tore, Duelle und einen weiteren Abend im Zeichen des Budenzaubers.