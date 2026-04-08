SG Morns-/Erd-/Frohnhausen zeigt in Caldern „geiles Spiel“ Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Morns-/Erd-/Frohnhausen bringt den A-Liga-Krösus erneut an den Rand einer Niederlage. Trainer Jannik Schneider blickt auf zwei packende Remis zurück und in die nahe Zukunft +++ von Redaktion · Heute, 22:41 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen hatten schon im Hinspiel gegen den TSV Caldern Grund zu jubeln. Am Sonntag hatten sie den Tabellenführer zum zweiten Mal am Rand einer Niederlage. © Jens Schmidt

Gladenbach. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen steht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auf Platz vier. Am Ostermontag hatte die Mannschaft von Jannik Schneider den souveränen Tabellenführer TSV Caldern am Rande der Niederlage. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Der Trainer blickt auf zwei außergewöhnliche Spiele zurück und ein wenig in die Zukunft.