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SG Morns-/Erd-/Frohnhausen zeigt in Caldern „geiles Spiel“
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Morns-/Erd-/Frohnhausen bringt den A-Liga-Krösus erneut an den Rand einer Niederlage. Trainer Jannik Schneider blickt auf zwei packende Remis zurück und in die nahe Zukunft +++
Gladenbach. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen steht in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auf Platz vier. Am Ostermontag hatte die Mannschaft von Jannik Schneider den souveränen Tabellenführer TSV Caldern am Rande der Niederlage. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Der Trainer blickt auf zwei außergewöhnliche Spiele zurück und ein wenig in die Zukunft.