SG Mittenaar II verlängert mit Trainer Sebastian John

SG Mittenaar II setzt weiter auf Kontinuität – Sebastian John bleibt Trainer
Die SG Mittenaar II geht auch in der kommenden Saison mit Trainer Sebastian John an der Seitenlinie an den Start. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen der beiden Stammvereine TSV Bicken und TSV Ballersbach mit Trainer Sebastian John. Die Entscheidung unterstreicht die große Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit des Übungsleiters.
Seit seinem Amtsantritt hat Sebastian John maßgeblich dazu beigetragen, die Spieler beider Vereine zu einer funktionierenden Einheit zu formen. Neben der sportlichen Entwicklung stand dabei vor allem der Teamgedanke im Vordergrund. „Es war mir von Anfang an wichtig, dass sich alle Spieler – egal aus welchem Verein sie kommen – als Teil einer Gemeinschaft fühlen - der SG aus Mittenaar. Der Spaß am Fußball und ein gutes Miteinander sind dafür die Basis. Darin haben mich auch beide Vereine von Beginn an hervorragend unterstützt“, betont John.
Auch die Vereinsverantwortlichen zeigen sich äußerst angetan. Cornelius Berns vom TSV Bicken lobt insbesondere die Integrationsarbeit des Trainers: „Sebastian John hat es geschafft, aus zwei Vereinen ein echtes Team zu machen. Man sieht auf und neben dem Platz, dass die Jungs füreinander einstehen – das ist genau der Weg, den wir uns für die SG Mittenaar II und insbesondere für das “Revival” der einstigen erfolgreichen SG der Gemeinde Mittenaar vorgestellt haben.“
Ähnlich äußert sich Kevin Triesch vom TSV Ballersbach: „Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Der Trainer lebt die Spielvereinigung vor und bringt die Spieler zusammen. Diese positive Entwicklung war ein entscheidender Faktor dafür, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen.“
Sportlich blickt die SG Mittenaar II zufrieden auf die Hinrunde zurück. Zwar sei noch Luft nach oben, doch die Grundlage für eine stabile Saison sei gelegt. „Wir sind mit der Hinrunde insgesamt zufrieden. In der Rückrunde wollen wir noch einige Punkte holen, um den Klassenerhalt möglichst frühzeitig klarzumachen und eventuell noch den ein oder anderen Platz nach oben zu klettern“, erklärt Sebastian John mit Blick auf die kommenden Aufgaben.
Mit der frühzeitigen Trainerentscheidung setzen TSV Bicken und TSV Ballersbach ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft der SG Mittenaar II.