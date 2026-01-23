SG Mittenaar II verlängert mit Trainer Sebastian John

Die SG Mittenaar II geht auch in der kommenden Saison mit Trainer Sebastian John an der Seitenlinie an den Start. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen der beiden Stammvereine TSV Bicken und TSV Ballersbach mit Trainer Sebastian John. Die Entscheidung unterstreicht die große Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit des Übungsleiters.

Seit seinem Amtsantritt hat Sebastian John maßgeblich dazu beigetragen, die Spieler beider Vereine zu einer funktionierenden Einheit zu formen. Neben der sportlichen Entwicklung stand dabei vor allem der Teamgedanke im Vordergrund. „Es war mir von Anfang an wichtig, dass sich alle Spieler – egal aus welchem Verein sie kommen – als Teil einer Gemeinschaft fühlen - der SG aus Mittenaar. Der Spaß am Fußball und ein gutes Miteinander sind dafür die Basis. Darin haben mich auch beide Vereine von Beginn an hervorragend unterstützt“, betont John.

Auch die Vereinsverantwortlichen zeigen sich äußerst angetan. Cornelius Berns vom TSV Bicken lobt insbesondere die Integrationsarbeit des Trainers: „Sebastian John hat es geschafft, aus zwei Vereinen ein echtes Team zu machen. Man sieht auf und neben dem Platz, dass die Jungs füreinander einstehen – das ist genau der Weg, den wir uns für die SG Mittenaar II und insbesondere für das “Revival” der einstigen erfolgreichen SG der Gemeinde Mittenaar vorgestellt haben.“