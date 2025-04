SG mit Forstern ist Geschichte: SV Buch startet künftig wieder mit eigener Mannschaft

Alles zurück auf Anfang heißt es in der Fußballabteilung des SV Buch. Der Sportverein konzentriert sich wieder auf den eigenen Ort und will ab der kommenden Fußball-Saison wieder eine eigene Herrenmannschaft stellen. Dafür kehren auch einige ältere Spieler zurück auf den Platz.

Offiziell bekanntgegeben wurde das in der Jahreshauptversammlung im Stüberl. Beendet wird ab dem Sommer also die zuletzt erfolgreiche Spielgemeinschaft mit dem FC Forstern, die SG Buch/Forstern 2. Darauf habe man sich gemeinschaftlich geeinigt, erklärte SV-Vorsitzender Ralph Nagleder auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die momentane Konstellation hat beide Vereine nicht mehr so wirklich vorangebracht. Jetzt wollen wir uns wieder selbst darum kümmern, dass wir eine eigene Mannschaft auf den Platz kriegen.“