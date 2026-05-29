SG Michendorf feiert Befreiungsschlag gegen Pritzwalk

– Foto: IMAGO IMAGES

Beim heutigen Auftakt des 28. Spieltags in der Landesklasse West standen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber. In einer emotionalen Begegnung ging es um wichtige Punkte. Am Ende jubelte der Gastgeber über einen knappen, aber überaus wertvollen Heimerfolg.

In einer packenden und bis zum Schluss umkämpften Partie behielt die SG Michendorf die Oberhand gegen den Pritzwalker FHV 03. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, da die tabellarische Nähe zusätzliche Brisanz in die Begegnung brachte. Lange Zeit blieb das Spiel ohne Torerfolg, bis die Erleichterung beim Heimanhang groß war. In der 77. Minute erzielte Fabian Wetterling den Treffer zum 1:0-Endstand.

Morgen, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SG Saarmund Saarmund 14:00 PUSH Es treffen mit dem FK Hansa Wittstock 1919 und der SG Saarmund zwei Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel aufeinander. Wittstock belegt mit 22 Punkten Rang 15, Saarmund mit 23 Punkten Rang 14. Im Hinspiel dominierte Wittstock klar mit einem 4:0-Sieg gegen Saarmund. Nun empfängt Wittstock die Gäste aus Saarmund auf eigenem Platz und wird erneut auf Punkte aus sein.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV 14:00 live PUSH Das zweite Parallelspiel um 14 Uhr führt den SSV Einheit Perleberg und den Pankower SV Rot-Weiß 1921 zusammen - ein Duell zweier Mannschaften, die unterschiedliche Saisonverläufe aufweisen. Perleberg steht mit 29 Punkten auf Rang zehn, der Pankower SV mit 48 Punkten auf Rang vier. Im Hinspiel behielt Perleberg klar die Oberhand und gewann mit 4:1. Nun ist das Kräfteverhältnis in der Tabelle ein anderes - der Pankower SV reist als klarer Favorit an.

Morgen, 15:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH Ein Duell der unteren Tabellenhälfte: Der SV Babelsberg 03 empfängt den TSV Chemie Premnitz. Babelsberg 03 steht mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Premnitz mit 21 Punkten auf Rang 16. Das Hinspiel lieferte spektakulären Fußball: Premnitz siegte in einem torreichen 5:4 gegen Babelsberg 03. Nun trifft Premnitz auf den gleichen Gegner - diesmal auf fremdem Platz - und wird versuchen, an diesen Auftritt anzuknüpfen.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. SG Grün-Weiß Golm GW Golm 15:00 PUSH Für den FSV Babelsberg 74 ist dies das wichtigste Heimspiel der Saison. Der Tabellenführer — punktgleich mit Brieselang, aber mit schlechterer Tordifferenz auf Rang zwei - empfängt die SG Grün-Weiß Golm. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Golm belegt mit 43 Punkten Rang sechs und wird auf eigenem Platz nicht aufgeben - doch für Babelsberg 74 zählt an diesem Tag nur ein Sieg, und möglichst mit hoher Tordifferenz, um den Abstand auf Brieselang zu verkürzen. Gleichzeitig schaut man gespannt auf den Nachbarplatz, wo das direkte Brieselang-Nauen-Duell läuft.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang Brieselang VfL Nauen VfL Nauen 15:00 PUSH Das Topspiel des Spieltags und wohl das bedeutendste Duell dieser Saison: Der Tabellenführer SV Grün-Weiß Brieselang empfängt den VfL Nauen. Brieselang führt die Liga mit 58 Punkten an - gleichauf mit Babelsberg 74, aber mit der besseren Tordifferenz. Nauen liegt mit 54 Punkten auf Rang drei und ist bei einem Sieg ebenfalls noch in Reichweite der Tabellenspitze. Das Hinspiel endete 0:0 - ein Ergebnis, das keinerlei Hinweis auf den Ausgang des Rückspiels liefert. Für Brieselang wäre ein Heimsieg ein enormer Schritt Richtung Meisterschaft. Für Nauen ist es die letzte echte Chance, das Titelrennen offen zu halten. Eines der mitreißendsten Spiele der Saison ist garantiert.

Der SV Empor Schenkenberg 1928 empfängt den SV Blau-Gelb Falkensee. Schenkenberg belegt mit 45 Punkten Rang fünf und hat eine stabile Saison gespielt. Falkensee steht mit 27 Punkten auf Rang 13. Im Hinspiel setzte sich Schenkenberg knapp mit 1:0 durch. Das Rückspiel auf eigenem Platz bietet Schenkenberg die Möglichkeit, die eigene Position in der oberen Tabellenhälfte weiter abzusichern.

Morgen, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra FSV Veritas Wittenberge/Breese FSV Veritas 15:00 PUSH Der FC Borussia Brandenburg hat im Hinspiel eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen den FSV Veritas Wittenberge/Breese hinnehmen müssen - nun bietet sich die Gelegenheit zur Revanche auf eigenem Platz. Borussia steht mit 40 Punkten auf Rang sieben, Veritas mit 39 Punkten auf Rang acht - beide Teams liegen eng beieinander und kämpfen um die bessere Ausgangsposition für den Saisonabschluss. Ein Sieg für Brandenburg wäre nicht nur sportlich wertvoll, sondern würde auch eine Rechnung aus dem Hinspiel begleichen.

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