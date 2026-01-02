SG Mettenberg sichert sich im letzten Vorrundenspiel das Weiterkommen

Der Freitagabend der 37. Hallenkreismeisterschaften entwickelte sich in der Biberacher Halle zu einem sportlich wie atmosphärisch bemerkenswerten Auftakt. In den beiden Vorrundengruppen standen am Ende klare Tabellenbilder – mit einem überraschenden Akzent, der den Charakter dieses Turniers unterstrich.

In Gruppe 1 setzte sich die SG Warthausen/Birkenhard mit neun Punkten als Tabellenerster durch. Damit landete die Mannschaft etwas überraschend vor dem Bezirksligisten SG Ringschnait/Mittelbuch, der mit sechs Punkten Rang zwei belegte. Das direkte Duell entschied Warthausen/Birkenhard mit 3:1 für sich und stellte damit früh die Weichen für den Gruppensieg. Für den FV Bad Schussenried II endete die Vorrunde auf Rang drei mit lediglich drei Punkten. Da aus den sieben Vorrundengruppen nur die zwei besten Gruppendritten weiterkommen, ist das Ausscheiden damit faktisch besiegelt.

In Gruppe 2 bestätigte der SV Mietingen seine Ambitionen eindrucksvoll. Drei Siege aus drei Spielen bedeuteten neun Punkte und Platz eins. Torhüter Nico Wiemer ordnete den Auftritt klar ein: „Ja, unser Ziel war klar weiterzukommen, wir sind mit der ganzen Truppe da. Ich denke, wir gehören zu den 3-4 Mannschaften, wo das Ding am Ende dann gewinnen wollen.“ Für ihn persönlich sei die Rückkehr zwischen die Pfosten ebenfalls etwas Besonderes gewesen: „Ja absolut, ich bin seit Jahren in der Halle mit dabei und dachte eigentlich nach dem Sieg vor zwei Jahren, dass ich dann meine Hallenschuhe an den Nagel hänge, aber die habe nochmal ausgepackt.“

Erneut betreute Reinhold Ackermann den SV Mietingen beim Turnier, über den Wiemer sagte: „Ein absolute Legende, es gibt keine Worte ihn zu beschreiben. Er ist so ein wichtiger Teil von dem ganzen Verein und der Erfolg von den letzten Jahren läuft auf jeden Fall auch über ihn.“

Die eigentliche Überraschung des Abends lieferte jedoch die SG Mettenberg/Rissegg. Die Mannschaft bestand ausschließlich aus A-Jugendspielern der SGM Mettenberg/Wacker Biberach/Rissegg, die aktuell in der Landesstaffel Süd spielt und bei den Deutschen Meisterschaften im Futsal den fünften Platz belegte. Im entscheidenden Vorrundenspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf drehte das Team einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg und kam somit als Gruppenzweiter mit sechs Punkten weiter. Eine Schlüsselszene war die Rote Karte für Leo Gnandt, der rund drei Minuten vor Spielende auf der Linie mit der Hand klärte. Den fälligen Strafstoß nutzte Mettenberg zum 2:2, in Unterzahl war Muttensweiler anschließend chancenlos und scheidet damit mit drei Punkten als Gruppendritter ziemlich sicher aus.

Stolz beim Ausrichter

Der erste Vorsitzende der SG Mettenberg, Roland Wahl, zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben eine super A-Jugend würde ich sagen. Also chancenlos sind sie nicht, sie haben ja bewiesen, dass sie kicken können. Klar ist die rote Karte uns zugute gekommen, aber ein Handspiel ist halt eine rote Karte und dann spielst du halt mit einem Mann weniger. Eine super Leistung, wir sind echt stolz auf die Jungs und von da geht es weiter. Da ist vielleicht nochmal eine weitere Runde drin.“

Auch organisatorisch zog Wahl ein positives Fazit: „Genial, ich bin überrascht. Also ich war jetzt schon jahrelang nicht mehr so richtig auf der Hallenkreismeisterschaft, vor allem nicht an einem Freitagabend. Das am Freitagabend so die Halle fast auseinanderbricht, hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Aber wir waren gut gewappnet in allen Belangen. Wir haben alles da gehabt, keiner hat lange warten müssen. Es hat alles super funktioniert, muss ich wirklich sagen, Top Team.“