SG Mettenberg richtet erstmals die Hallenkreismeisterschaft aus

– Foto: Marcel Kraft

Wenn am Freitag, 2. Januar 2026, um 18 Uhr in der BSZ-Halle in Biberach die ersten Spiele der Gruppen 1 und 2 angepfiffen werden, beginnt für die SG Mettenberg ein besonderes Kapitel der Vereinsgeschichte. Erstmals richtet der Verein die Hallenkreismeisterschaft aus – ein Turnier, das im regionalen Fußballkalender seit Jahren einen festen Platz einnimmt und als sportlicher wie gesellschaftlicher Höhepunkt der Hallensaison gilt.

In ihrer Mitteilung betont die SG Mettenberg den Stellenwert der Veranstaltung: "Die Hallenkreismeisterschaft zählt zu den sportlichen Höhepunkten der Hallensaison und genießt bei Spielern, Trainern und Zuschauern einen hohen Stellenwert“. Entsprechend sorgfältig wurden die Vorbereitungen getroffen. "Der Aufbau begann bereits am 29. Dezember 2025, sodass bis zum Turnierstart ausreichend Zeit für letzte Abstimmungen bleibt“. Der Verein kündigt an, „alles daransetzen, den teilnehmenden Teams und den Zuschauern optimale Bedingungen sowie eine angenehme Turnieratmosphäre zu bieten“.

Das Turnier erstreckt sich über drei Tage – von Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 4. Januar 2026. An allen Tagen werden zahlreiche aktive Mannschaften aus dem gesamten Kreis erwartet, die in der BSZ-Halle gegeneinander antreten. Neben dem sportlichen Wettbewerb legt der Ausrichter besonderen Wert auf die Rahmenbedingungen. „Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Erstmals wird ein Imbisswagen eingesetzt, an dem warme Würste sowie Pommes und Spätzle angeboten werden. Ergänzend gibt es in der Halle wie gewohnt Kaffee und Kuchen, belegte Semmeln sowie Butterbrezeln. Zudem wird wie gewohnt einen kleinen Biergarten der Berg Brauerei geben, der zum Verweilen einlädt“. Auch organisatorisch zeigt sich die SG Mettenberg dankbar. "Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern“ und hebt „besonders die gute Zusammenarbeit mit dem Hausmeister“ hervor, „der stets bei Fragen zur Verfügung stand“. Darüber hinaus richtet sich der Dank an den Kreis für das entgegengebrachte Vertrauen.