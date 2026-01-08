SG Mettenberg als Ausrichter zufrieden

– Foto: Matthias Kloos

Die SG Mettenberg zeigte sich mit der Ausrichtung der Hallenkreismeisterschaft rundum zufrieden. Von Tag eins an war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt, und es war eine Freude für das Team, so viele Besucher zu bewirten. Über das gesamte Wochenende verzeichnete der Verein insgesamt rund 2.100 Besucher, davon etwa 1.500 zahlende Gäste, die die spannenden Spiele verfolgten.

Das Highlight des Turniers setzte die eigene A-Jugend, die völlig überraschend allen Zuschauern den Finaleinzug bescherte. Mit großem Einsatz, Teamgeist und einer starken Leistung kämpften sich die Nachwuchsspieler bis ins Finale und sorgten so für Begeisterung in der Halle. Auch organisatorisch lief alles reibungslos: Die Helferlisten mussten mit insgesamt 120 Personen besetzt werden – dies funktionierte problemlos, sodass alle Abläufe und Schichten vollständig abgedeckt waren. Erstmalig wurde das Essensangebot durch einen Imbisswagen erweitert, was bei allen Gästen völlig positiv aufgenommen wurde.

Nach der Siegerehrung wurde direkt mit dem Abbau begonnen, sodass die Halle bereits um 21 Uhr besenrein übergeben werden konnte. Die SG Mettenberg möchte sich bei allen Sponsoren, beim DRK, beim WFV sowie beim Landkreis herzlich für die Unterstützung bedanken.