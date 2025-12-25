SG Meisenheim: Mit Kontinuität und jungen Talenten in die Zukunft

Bad Kreuznach. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied setzt ein deutliches Zeichen in Sachen Planungssicherheit. Per Pressemitteilung verkündete der Vorstand wegweisende Personalentscheidungen für die Saison 2026/2027. Der Verein bleibt seinem Weg treu: Erfahrene Führungskräfte an der Seitenlinie und eine gezielte Förderung regionaler Talente.

In der ersten Mannschaft setzt die SG weiterhin auf Jens Bohr. Der Cheftrainer genießt volles Vertrauen und wird in seiner Arbeit eng von erfahrenen Spielern unterstützt, die aktiv in die Trainings- und Spielgestaltung eingebunden sind. Als „gute Seele“ bleibt ihm Betreuer Axel Fach erhalten.

Auch bei der zweiten Mannschaft herrscht Klarheit: Fabian Müller führt seine Arbeit fort. Müller kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, da er maßgeblich an der Kaderplanung aller drei aktiven Mannschaften beteiligt ist. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Artur Marger. Für die Ausbildung der Keeper im Aktiven- und Jugendbereich zeichnet sich auch künftig Torwarttrainer Timm Wolff verantwortlich.

Besonders erfreulich für die Verantwortlichen ist die hohe Identifikation der Spieler mit dem Verein. Nahezu der gesamte aktuelle Kader der ersten und zweiten Mannschaft hat bereits für die übernächste Saison zugesagt. Abwanderungswünsche gibt es keine. Ein Beleg für das intakte Klima innerhalb der Spielgemeinschaft.

Ergänzt wird das Team durch hungrige Neuzugänge, die perfekt in das Beuteschema der SG passen. Neu begrüßt werden Maik Seng aus der eigenen A-Jugend, Anton Wurdel kommt aus der A-Jugend des SC Idar-Oberstein und Moritz Bauer von der SG Rhaunen-Bundenbach stößt ebenfalls zum Team dazu.

Es herrscht Zufriedenheit im Vorstand

Die Vorsitzenden der drei Stammvereine, Rolf Staab (1. FC Meisenheim), Oliver Kallenbach (TuS Desloch) und Steffen Marx (SV Lauschied),blicken optimistisch auf das kommende Jahr. Die sportliche Bilanz gibt ihnen recht: Aktuell belegt die SG Spitzenplätze in der Landesliga West sowie in der A-Klasse Bad Kreuznach.

"Wir sind glücklich, mit dieser Planungssicherheit ins neue Jahr zu starten", so der Tenor des Vorstands. Die frühzeitigen Weichenstellungen unterstreichen den Anspruch der SG, nachhaltige Entwicklung und regionale Verbundenheit als Fundament für sportlichen Erfolg zu nutzen.