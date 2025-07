SG Meisenheim: Mit Kaderstabilität wieder ein Platz unter den Top 5?

Meisenheim. In ihr viertes Jahr in Folge geht die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied in der Landesliga West. Ein vierter und zuletzt ein fünfter Platz in den vergangenen beiden Spielzeiten waren solide Leistungen, wenn auch mit gehörigem Abstand zu den ersten zwei Teams, die jeweils aufsteigen sollten. Trainer Jens Bohr zeigt sich damit einverstanden: „Wir waren mit jenen Saisonergebnissen rundum zufrieden.“