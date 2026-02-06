SG Meisenheim auf Kurs: Starke Serie hält Anschluss an die Spitze Trainer Jens Bohr bleibt dem Landesligisten über die Saison hinaus treu und zurückhaltend mit Aussagen über die Auftsiegsplätze +++ Am Sonntag bei der Futsal-Südwest-Meisterschaft im Einsatz von Max Schäfer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Pascal Mohr (am Ball) und seine SG Meisenheim waren am vergangenen Sonntag erfolgreich beim Test gegen die U19-Verbandsligamannschaft des SC Idar-Oberstein. – Foto: Gregor Wurdel

Meisenheim. Die SG Meisenheim geht mit viel Selbstvertrauen und einer klaren sportlichen Linie in die zweite Saisonhälfte der Landesliga West. Nach 17 absolvierten Partien stehen 31 Punkte auf der Habenseite, was aktuell Rang vier bedeutet. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand könnte die SG bei einem Erfolg bis auf einen Zähler an den VfR Baumholder heranrücken – und damit in direkte Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen kommen. Dass dies kein Zufall ist, zeigt vor allem die beeindruckende Konstanz der vergangenen Monate.

Beide Spiele gegen den Tabellenführer gewonnen Seit Anfang Oktober hat die Mannschaft kein Ligaspiel mehr verloren. Trainer Jens Bohr, der dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten bleibt, ordnet die bisherige Runde realistisch ein: „Wir haben ein paar überraschende Punkte geholt – darunter zwei Siege (jeweils 2:1) gegen den Ex-Verbandsligisten und Tabellenführer SC Hauenstein –, aber auch mal unglücklich etwas liegen lassen, wie beim 2:2 gegen TuS Rüssingen nach einer 2:0-Führung. Insgesamt passt unsere Ausbeute aber ganz gut, wir machen sehr viel aus unseren Möglichkeiten.“ Die Stärke der SG liege weniger in spektakulären Einzelauftritten, sondern in einer stabilen, geschlossenen Mannschaftsleistung, was wichtig in einer solch ausgeglichenen Liga sei. Entsprechend vorsichtig formuliert Bohr die Zielsetzung für die Restrückrunde: „Wir wollen alles auf dem Platz lassen und so viele Punkte wie möglich holen. Die Mannschaft setzt sich ihre Ziele selbst, ich gebe das nicht vor.“

Kontinuität auch im Kader Zwar wolle man die starken Platzierungen der vergangenen Jahre bestätigen oder sogar verbessern – in der Vorsaison wurde Meisenheim Fünfter, im Jahr davor Vierter –, doch konkrete Ergebnisvorgaben lehnt der Trainer bewusst ab. „Zufriedenheit führt dazu, dass man stagniert. Trotzdem werden wir andererseits niemals vor einem Spiel sagen: Das müssen und werden wir auf jeden Fall gewinnen. Das fliegt einem in dieser Liga dann schnell um die Ohren.“ Personell bleibt der Kader im Winter weitgehend zusammen. Mit Benjamin Schmell (Ruhestand) und Levin Schmidt (studienbedingt) verzeichnet die SG zwei Abgänge. Neu im Aufgebot ist Noel Eckel, der im Winter fest aus der zweiten Mannschaft aufrückt.