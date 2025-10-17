Nico Moser (rechts) wird auch nächste Saison bei der SG Meilingen an der Seitenlinie stehen. – Foto: RSCP Photo - Archiv

SG Meilingen: Verlängerung mit Trainer Nico Moser ein Vertrauensbeweis Kreisoberligist und Nico Moser führen Zusammenarbeit auch über die aktuelle Saison hinaus fort +++ SGM glaubt fest an den Klassenerhalt

Heidenrod. Elf Spiele, nur ein Sieg – der Start in die Saison verlief für Kreisoberligist SG Meilingen alles andere als ideal. Umso bemerkenswerter ist das Vertrauen, das der Verein seinem Trainer ausspricht: Der Vorstand um Sportleiter Max Hackl hat die Zusammenarbeit mit Nico Moser vorzeitig bis 2027 verlängert.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Die Mannschaft steht 100 Prozent hinter dem Trainer. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir zusammenstehen – auch in schlechten Zeiten", betont Hackl. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen die TSG Wörsdorf am sechsten Spieltag habe man sich entschieden, den Vertrag mit Moser zu verlängern – und das unabhängig von der sportlichen Situation. "Wir hatten ein relativ unglückliches Startprogramm, hatten jedoch auch Spiele dabei, die wir hätten positiv bestreiten müssen. Der sportliche Geist hat trotzdem gestimmt", erklärt Hackl, der mit der frühzeitigen Verlängerung ein "positives Zeichen" setzen will.

Hackl glaubt fest an Klassenerhalt Moser war vor der vergangenen Saison nach Meilingen gekommen und führte die SGM in seiner Premierensaison gleich auf Rang sieben – die beste Platzierung seit 2017. Nun soll er die Mannschaft zum Klassenerhalt führen. "Bei uns funktioniert viel übers Kollektiv und über den Kampf. Am Ende der Saison werden wir über dem Strich stehen, da bin ich mir sicher. Die Mannschaft hat die Qualität, sie muss es nur noch auf den Platz bringen", sagt Hackl, der zudem auf einige Verletzungsrückkehrer verweist.