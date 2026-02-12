SG Mauerbach startet in die Vorbereitung

– Foto: Reinhold Rummel

Der aktuelle Tabellenführer der A-Klasse Aichach startet in Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Frank Lehrmann geht dabei in seine letzte Halbserie als SGM-Spielertrainer.

Am vergangenen Dienstag startete die SG Mauerbach in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde.

In 16 Trainingseinheiten möchte das Spielertrainer-Duo Lehrmann/Fürst die Grundlagen für die restlichen 11 Pflichtspiele der Saison legen.

In seine letzte Vorbereitung als Spielertrainer der SGM geht hierbei Frank Lehrmann.

„Der Frank hat uns schon frühzeitig mitgeteilt dass diese Saison für ihn die letzte als Spielertrainer der SGM ist“, so der scheidende Abteilungsleiter Johannes Miesl. „Wir sind dem Frank extrem dankbar für die von ihm geleistete Arbeit in den letzten 3 Jahren für die SGM. Er war immer offen und ehrlich und hat den Weg des Vereins, vermehrt auf eigene Nachwuchskräfte zu setzen, jederzeit voll mitgetragen und so viele der Jungs weiterentwickelt und zu Stammkräften in der 1. Mannschaft geformt. Auch von Rückschlägen wie dem Abstieg aus der Kreisklasse 2024 hat er sich nicht unterkriegen lassen und immer positiv nach vorne geschaut“, so Miesl weiter.

Doch bevor er das Kommando als Spielertrainer der SGM abgibt, hat Lehrmann mit seiner

Mannschaft noch einiges vor: „Ich hoffe dass wir jetzt in der Vorbereitung richtig Gas geben, von Verletzungen verschont bleiben und dann an die erfolgreichen Spiele aus dem Herbst anknüpfen können.“

Folgende Testspiele bestreitet die SGM:

Sonntag 15.02.2026 14:00 Uhr FC Schmutter (Auswärts)

Sonntag 22.02.2026 14:00 Uhr SC Oberbernbach (Auswärts)

Sonntag 01.03.2026 17:00 Uhr TSV Aindling II (Kunstrasen Gersthofen)

Sonntag 08.03.2026 14:00 Uhr SC Obergriesbach (Auswärts)